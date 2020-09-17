【開箱】《芝加哥七人案：驚世審判》1968警暴煽惑暴動與國家安全

【明報專訊】《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）首條預告片日前曝光，不足兩分鐘片段，氣勢十足，看來是相當緊湊的法庭戲；「全世界都在看」的口號貫穿預告片，尾聲見到《波叔出城》英國諧星沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）收起過往的搞笑形象，十分正經的坐在犯人欄接受《斯諾登風暴》男星祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）飾演的檢控官Richard Schultz盤問，「你來到芝加哥，是想引發警民對立嗎？你竟然還要思考？真令人擔心」，沙查扮演的Abbie Hoffman被控煽惑暴動，他回答：「給我點時間，可以嗎？我之前從未因為自己的思想要接受審判。」

真實事件改編

《芝加哥七人案：驚世審判》改編自真人真事。1968年8月，美軍參加越戰深陷泥沼，國內的反戰聲音不斷；當時是選舉年，詹森爭取連任，民主黨在芝加哥召開全國代表大會，當地有連串示威遊行抗議詹森的越戰政策，當地市政府態度強硬，不但駁回遊行申請，並在午夜前實施宵禁，示威者堅持往大會場地抗議，警方施以催淚彈及警棍，暴力驅趕示威者，後者亦以石頭、水樽還擊，流血衝突的血腥鏡頭經由電視直播。數以百計的示威者受傷及被捕，翌年共和黨的尼克遜當選總統上台，聯邦政府起訴參與這場示威來自不同背景的7名社運人士，控告他們串謀煽惑暴動罪，雖然有輿論指出，流血衝突源於警方處理不當，但因為越戰，當時美國民情明顯分裂。正如預告片段所說，「馬丁（路德金）死了，波比（羅拔甘迺迪）死了，耶穌死了，他們以和平的方式嘗試過，我們要試試別的東西」，社運人認為這是一場革命，但片段中有衛道者則指他們是「無業反叛分子」、「威脅國家安全」。

芝加哥七人案在荷李活不論歌影視俱是熱門題材，金牌編劇艾朗索堅（Aaron Sorkin）舊作《白宮群英》、《新聞室風雲》、《社交網絡》，總針砭時弊，13年前已埋首《芝》片劇本，當時《雷霆救兵》史匹堡（Steven Spielberg）亦對這場世紀審訊深感興趣，有意執導，而且最初已鎖定沙查巴朗高漢扮演被告之一Abbie Hoffman，韋史密夫（Will Smith）飾演黑豹黨創始成員Bobby Seale、《斷背山》希夫烈達（Heath Ledger）扮演學運老將Tom Hayden，當時卻撞正編劇公會罷工，所以又擱置了一段時間。後來據悉基於預算原因，希望請知名度較低的演員參與，並傳出由《叛諜追擊》保羅格連加斯（Paul Greengrass）及《發夢王大歷險》賓史迪拿（Ben Stiller）走馬上任。直到2018年10月，艾朗索堅宣布兼任導演，而且除沙查巴朗高漢外，其餘演員都不是原先預計的陣容，包括由《怪獸與牠們的產地》艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）扮演Tom Hayden、《換諜者》麥克懷倫斯（Mark Rylance）飾演辯護律師、金像影帝威廉赫特（William Hurt）扮演司法部長John N. Mitchell。

對比今日抗爭

《芝加哥七人案：驚世審判》將於本月底在美國少數戲院上映，下月16日在影視串流平台Netflix上架。正在舉行的多倫多電影節，編導艾朗索堅透過視像會議受訪，他提及片中結局令人振奮，不少人把1968年的芝加哥警民流血衝突跟今天「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗爭來比較，對此艾朗表示，「電影最後令你感覺良好，充滿希望，我想說得很清楚。但令人沮喪的是，當我們回望1968，整個1960年代的民權運動，會說『那真可怕，但感謝主，我們熬過了，現在更好了，我們不必再這樣做了。』」但艾朗同時指出，1968年後的數十年所取得的進步，近幾年都撤銷了，「就像建了一棟房子，快要完工了，一陣風吹來，都倒了」。

上架日期：10月16日