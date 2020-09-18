最快明年成事 王曼喜計劃美國森林舉行婚禮

【明報專訊】王敏德與馬詩慧的28歲長女王曼喜早前宣布與同性伴侶Elaine訂婚，昨晚是王曼喜報喜後首次現身，跟胞妹王麗嘉結伴出席時裝品牌活動。王曼喜表示宣布婚訊是她與Elaine之間的承諾，還未着手籌備婚禮，要視乎疫情發展而定，希望雙方家人出席一起慶祝；她與Elaine都喜歡大自然，計劃在美國的森林或農莊舉行婚禮，但最快明年才成事。她稱會安排胞妹做伴娘，以及自己設計婚紗。對於母親馬詩慧說不會為她辦嫁妝，她說沒所謂。

同場還有陳家樂與黃翠如，見家樂曬得一身健康膚色，他表示因最近跑步、行山及滑水。是否與緋聞女友連詩雅（Shiga）結伴行山？他沒否認，並澄清兩人沒著情侶行山裝，只是剛巧同顏色，當日還有其他人一齊行山。問翠如有否一起行山？她說沒有，但曾跟Shiga行山，對方一行便4小時，自己追不上。

陳家樂：未搵夠錢結婚

黃翠如稱私下的姊妹聚會中沒見過陳家樂，今次才是首次見面，大讚家樂靚仔，是女性都會喜歡他。家樂叫大家轉話題講工作，又稱不急於結婚，「先努力工作，都未搵夠錢。（另一半不想結婚？）不答，不識答。」翠如插嘴道：「關於結婚事宜可以問我，這方面我都有些知識。（Shiga有否取經？）有問關於我的婚禮，因我在海外結婚。她是個心地善良的好女仔，她開心就得。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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