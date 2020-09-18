涉公眾地方打鬥 周永恒否認控罪押後再審

【明報專訊】36歲周永恒去年12月於尖沙嘴的便利店內涉嫌打架被捕，被票控一項在公眾地方參與非法打鬥罪名，案件上月在九龍城裁判法院開審，由於警方呈上的閉路電視片段證據不齊全，延至昨日再提堂。全身黑色裝束的周永恒昨晨9時10分到達法院應訊，未見律師或親友同行。他神情輕鬆，見到傳媒揮手打招呼，稍為停步影相後便進入法院，他說：「趕時間，遲了少少，多謝大家關心！」

選擇自辯不請律師

周永恒在開庭前不時與庭內其他人士聊天，心情輕鬆。他選擇自辯，並否認控罪，自稱看了CCTV片段，見不到自己跟人打交。案件押後至12月10日再審，獲准按原有條件擔保。周永恒離開法庭時接受訪問，問到為何不聘請律師？他表示之前找律師都是想取回些文件和閉路電視片段，他說：「我看完文件後有信心不需要請律師，始終請律師需要很多錢，我對香港司法制度還有少少信心。」

周永恒稱家人都不太擔心，還陪他一起翻看閉路電視，很支持他。問到現在有什麼工作？他表示早前任健身教練，但疫情下少了很多學生，現在多了時間留家湊仔。他上車離開前雙手低調做出「五一」手勢。

【案件編號：KCS512982/2020】

記者：陳釗