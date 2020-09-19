【開箱】《神棄之地》 衝擊信仰 如果命運能選擇

【明報專訊】集合「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣 （Robert Pattinson）3人，已可拍幾部超級英雄片，另加《小丑回魂》標沙士格（Bill Skarsgard）、愛麗絲夢遊仙境》華絲歌絲姬（Mia Wasikowska）、光豬舞壯士》萊莉基奧（Riley Keough），以及《猿人爭霸戰：猩凶崛起》積遜格爾（Jason Clarke）等實力派主演的新片《神棄之地》（The Devil All the Time），帶有沉鬱暴力氣氛和宗教色彩，本月11日在影視串流平台Netflix上架，昨日登上本地熱播榜第6位，看來明星效應對觀衆有一定吸引力。

湯賀蘭羅拔柏迪臣演出獲讚

《神棄之地》改編自Donald Ray Pollock的同名小說，他的聲音亦在片中粉墨登場，適時旁白部分情節。此片宣布開拍之初，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）亦在演出名單，若成事就是一部小型《復仇者聯盟》了，加上監製是《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal），可說不論台前幕後都星光熠熠。

故事講述二戰退伍軍人Willard，在戰場目睹同袍被日軍活剝人皮，有創傷後遺而不自覺。回鄉途中對女侍應Charlotte一見鍾情，結婚生子Arvin後，有過短暫幸福生活；孰料Charlotte病重，他轉而寄託宗教，並以兒子的愛犬「血祭」，終究難挽妻命，他更在葬禮後自殺。Arwin於是投靠祖母Emma及舅公Earskell，並跟祖母撫養的Lenora儼如兄妹般一起長大。後者母親Helen原是鎮上孤兒，Emma一直希望Willard能跟她成親，但她鍾情新來的牧師Roy，後者是宗教狂熱分子，Lenora仍在襁褓，Roy自以為得到上帝力量可起死回生，把Helen刺斃。之後在途中乘搭Carl和Sandy夫婦的順風車準備回鎮上看女兒Lenora，怎料兩人是連環殺手，專門接載單身男子，由Sandy色誘對方，拍下纏綿照片後，再下手殺害，Roy也成為Carl的槍下亡魂。

Arvin跟Lenora一起長大，後者一如其母般虔誠，卻被新來的牧師Preston誘姦成孕，對方不認數着她墮胎，Lenora悲憤自縊。Arvin跟蹤Preston兩星期，發現他虛有其表，經常拈花惹草，於是拿着父親留給他的手槍到教堂跟Preston對質，並連轟數槍取其性命。Arvin留了一封信給祖母後展開逃亡生涯，準備回兒時跟父母居住的地方看看，沒料到又登上了Carl和Sandy的順風車，他能逃過厄運展開新生嗎？

此片在爛番茄影評網站有超過六成好評，普遍讚賞湯賀蘭及羅拔柏迪臣的演出，前者飾演命途多舛的青年，有潛藏暴力傾向，跟「蜘蛛俠」是截然不同的演繹。羅拔柏迪臣的角色既虛偽又倨傲，更是專門誘姦少女的淫邪神職人員，也有別他在《吸血新世紀》的情深殭屍及近作《天能》的威武印象。

人物互有關聯 着墨暴力與信仰

《神棄之地》片長達138分鐘，人物衆多，但其實每人又互相關聯，像Willard退伍回鄉途中到餐廳邂逅Charlotte；同一時間，Carl也在餐廳兜搭同為侍應的Sandy。Roy殺了太太Helen後登上Carl的順風車，並因而喪命；Arvin也在為Roy女兒Lenora報復後登上Carl的座駕。如果命運能選擇，Roy沒失心瘋殺Helen，他能陪伴Lenora長大，是否Arvin的命運也會改變？電影沒有提供答案，只是在尾聲告訴觀衆，Sandy當警長的兄長，也不是什麽良善之徒，但當年Willard自殺，他也陪伴過Arvin，曾說一兩句算是安慰的話。

有評論說此片的節奏慢，但原著篇幅不小，所以若能拍成迷你影集可能發揮的地方更多，尤其此片導演安東尼奧甘普斯（Antonio Campos）拍過《制裁者》和《罪人的真相》等劇集。此片對暴力及信仰的着墨不少，譬如Arvin小時候目擊父親Willard找尋適當時機痛毆兩名出言不遜的獵人，他長大後眼看Lenora受男同學欺凌，也照辦煮碗的把他們打至倒地不起。Willard在戰場上看到的殘酷，讓他回鄉後難再真誠到教堂參與崇拜，婚後雖然窮困但幸福的生活，他內心反而逐漸平靜下來，能再次禱告，跟上帝對話；沒料到命運待他嚴苛，在妻子病重的時刻，他的信仰也變得荒腔走板，以為祭祀能改變太太早逝的命運，他了結生命也是跟信仰的割捨；還有Roy，向教徒示範如何把蜘蛛爬滿全身，以展現聖靈引領他對抗自身恐懼，都是誤解了信仰的力量。此片令人想起韓國女星全度妍十多年前在康城影展摘下最佳女主角獎的《密陽》；她飾演寡婦，準備帶兒子重過新生活之際，兒子被綁架及撕票，痛不欲生的她寄情宗教，以為學懂了寬恕，往探訪殺害兒子的囚犯，被對方一句「上帝已原諒我了」，而大受打擊。兩片同樣在信仰方面有不少篇幅，只是《神棄之地》對暴力有更多描述。