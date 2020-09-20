悼別黃鴻升 峮峮靈堂相伴10小時 楊丞琳活動後換黑衫到場拜祭

【明報專訊】「小鬼」黃鴻升本月16日在台北寓所猝逝，死因是主動脈剝離造成血管阻塞，是心血管問題，終年36歲。小鬼的靈堂設於龍巖會館，昨日起一連三天開放供親友弔唁，小鬼生前人緣甚佳，大批圈中好友前來拜祭，跟他秘戀一年半的女友峮峮於早上8時許一身全黑打扮現身，傷心邊行邊拭淚，在靈堂逗留近10小時才離開。小鬼的初戀女友楊丞琳昨日要出席代言活動，她強忍傷痛微笑現身，表現專業，活動後她立即換上黑色素服，飛奔到小鬼的靈堂，神色哀傷。小鬼爸爸下午到靈堂時神情憔悴，向傳媒三鞠躬致謝說：「謝謝大家！」

台星黃鴻升（小鬼）靈堂昨晨10時開放至下午6時，他的經理人Dino早於8時38分現身，數分鐘後小鬼胞妹黃婷婷與丈夫身穿黑衫褲、戴口罩及太陽眼鏡一同步入靈堂。

峮峮悲傷邊行邊拭淚

小鬼生前與「啦啦隊女神」峮峮秘戀一年半，峮峮日前得知男友去世噩耗當場崩潰，極度悲痛。她於8時48分到達，戴黑帽、穿黑色衫褲，在經理人攙扶下沉重走進靈堂，邊行邊拭淚。她一直在靈堂陪伴小鬼至傍晚6時才離開，未有接受訪問。

楊丞琳痛失好友，失眠多天的她昨午2時提起精神出席代言活動，現身時面露笑容，還親切跟粉絲合照，表現專業。她只在台上透露10月開始閉關準備演唱會，未有接受傳媒訪問。她離開時被問是否到小鬼靈堂？她低頭忍着淚未有回答，全程約20分鐘快閃離開。之後她換上黑色衫，於3時抵達靈堂，她出現時引起一陣哄動，她在靈堂逗留約兩個半小時才離開。

黃鴻升父親連日來為兒子的身後事奔波，他下午1點40分現身靈堂，神情憔悴，身旁有兩人攙扶。他在門口向傳媒三鞠躬致謝後說：「謝謝大家！」隨即步入靈堂。

威廉數度泣不成聲

前來拜祭的圈中好友包括張鈞甯、王陽明、曹格、柯佳嬿與丈夫坤達、威廉、阿緯、吳映潔（鬼鬼）、詹子晴（丫頭）、KID等。威廉曾與小鬼合作主持《娛樂百分百》，感情深厚，他受訪時數度泣不成聲，他哽咽說：「我有罵他，到底在幹嘛，怎麼會這樣？」他回想自己剛加入《娛百》主持不太順利，難掌握節奏，小鬼不厭其煩跟他說沒關係，習慣就好，是很溫暖的人。

鬼鬼視小鬼如親哥哥，會永遠記着哥哥的好。問到峮峮的情况？鬼鬼說：「有拍拍她的肩，給一個擁抱，她很堅強。」

丫頭憶故友心酸

丫頭透露上周才與小鬼一起工作，小鬼當時跟她開玩笑說：「你現在工作這麼多，副業女王，要注意健康，健康沒了，就沒有命花。」丫頭現在想來感覺心酸。經理人公司讓粉絲到會館一樓設置的追思區，寫好想對小鬼說的話，到場後聽從工作人員指示、保持秩序。

娛樂組