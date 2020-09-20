「抗癌歌手」李明蔚病况變差 盼「免疫細胞治療」續命 公開籌醫藥費

【明報專訊】現年31歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）患罕見腺樣囊性癌，8年來積極醫治。近來她的身體狀况愈來愈差，腫瘤壓着神經線，令她面癱，眼珠和眼皮都不能動，有一邊聲帶癱瘓，說話和吞嚥也大受影響。昨日她在facebook拍片公開求助籌醫藥費，希望以「免疫細胞治療」續命，她說：「好希望大家可以幫助我，等我能夠活下去！」

Sarena自2012年踏上抗癌之路，最初半年接受38次電療與4次化療，病况曾穩定。不過2016年復發，癌細胞擴散到肺部，接着是肝、腎到骨，這些年來她繼續接受化療、電療與標靶藥等。Sarena的外觀也轉變很大，半邊臉癱、右眼無法閉合，去年動手術在眼皮上植入白金片，她才可以閉眼。

不想父母再擔心

由於Sarena的聲帶有一邊癱瘓，片段中她說話很吃力，亦口齒不清。她談及病况說：「好多謝大家一直支持鼓勵我，好感恩遇到好多人幫助我，令我有更大力量去生存。自2012年發現患上罕見嘅鼻咽腺樣囊性癌，我一直都無諗過放棄，與癌共存。喺呢8年我曾經試過好多唔同治療，但都冇幫助，𠵱家癌細胞擴散到肺、肝、腎同骨，做過化療同電療，亦試過標靶藥，不過身體承受唔到副作用，所以都停咗，目前都冇做任何治療！最近我感覺到身體愈來愈差，腫瘤壓住神經線，令我面癱，眼珠同眼皮都郁唔到，有一邊聲帶癱瘓咗，令我說話同吞嘢都好有影響。最近仲開始唞氣唔順，心口又痛，器官脹大，令我開始日常生活都有困難。」

「我仍然深信希望在明天，因為我仲有好多嘢想做，唔想爸爸媽媽再為我擔心！我知道有一種叫免疫細胞治療，我好希望可以嘗試，但費用昂貴，好希望大家可以幫助我，等我能夠活下去！」她希望得到善心朋友幫助，在fb附有Sarena媽媽的銀行戶口與聯絡電話。

馬浚偉：聽聞醫療費近200萬

馬浚偉一直支持Sarena抗癌，昨日他接受《明報》電話訪問。日前他為Sarena在網上直播演唱，希望更多人關注與捐款幫忙，昨晚他又打算直播唱足4小時，愈多人知道她的情况，獲幫助的機會愈大。他說：「長久以來Sarena的醫藥費對她父母負擔極沉重，最近情况也更差，我盡力幫忙，但一個人的能力有限。香港只有私家醫院提供『免疫細胞治療』，而且不是一次便能治癒，是很龐大的醫療費用，聽聞近200萬元。」馬仔稱自Sarena籌醫藥費的信息傳開，很多朋友向他了解，郭富城經理人小美也問如何幫手。他說：「希望大家將消息傳開去與捐助。Sarena在我眼中是小妹妹，她抗癌多年仍表現積極，很樂觀沒有放棄。」馬仔跟患癌藝人陳積榮（Jeff）、林子博太太Shirley也保持聯絡。他稱由於家人患癌，故他對癌症也特別留意，希望盡能力協助。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com