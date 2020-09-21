讚瘋傳相中人靚又瘦 謝嘉怡認保守不拍裸照

【明報專訊】應屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍昨日為汪明荃（阿姐）主持的節目《娛樂大家》，錄影今輯最後一集，阿姐特別以一身潮爆造型亮相，為觀眾帶來驚喜。謝嘉怡當選後火速拍廣告，相比去年港姐冠軍黃嘉雯工作量少，顯得幸運，她想可能與疫情有關。日前有疑似她的裸照在網上瘋傳，她笑指相中人的身形比自己瘦及靚好多，她思想保守不會拍這些照片。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

謝嘉怡當選半個月工作已排得密麻麻，更獲廣告商垂青，接拍樓盤廣告，她說：「好開心，沒想過這麼快有廣告拍，好玩。」可覺得比上屆冠軍黃嘉雯幸運？她只說：「不知！但我覺得因今年疫情關係，與去年不同，真的不知是否今年比較快有工作，遲些有沒有。」

搵樓搬準備與媽媽同住

她透露現與嫲嫲同住，但因工作關係經常見很多人，也擔心疫情風險高影響到祖母，故正積極找租盤，待媽媽來港照顧她時同住。問是否以在港置業為目標？她則說：「香港樓好貴，也不知有無機會買到，看看遲些能否儲到錢。」

她表示現在仍年輕，首要搵樓搬，不需要搵男朋友。可會考慮認識本地男友教她講廣東話？她即道：「咁諗吓啦！」

謝嘉怡稱廣東話已比參選時好，暫時足夠應付工作，亦會多聽多講，看多點電視及港產片學習，她說：「但我不懂看中文字，只識自己個名和數字；都想去上堂學，覺得如果識睇中文，講廣東話會舒服一點。」

參選後吃多了自覺變肥

日前網上瘋傳疑似她的裸照，她笑道：「我知道這件事，那個人不是我，我看過照片，見到個女仔和我不似樣，body瘦過和靚過我好多！」她強調從不會影這類相，本身亦很保守，所以沒有因此不開心。她指參選後吃了很多東西，覺得自己肥了，不過仍有保持做運動，反而很多人指她瘦了，她也很開心。

會否添食 阿姐：要問余詠珊

阿姐表示《娛樂大家》完成了4輯，至於會否再添食，就要問余詠珊，她說：「就算係都過咗年先，因為之後有台慶和東華等大騷要做，我亦要趁這段時間處理八和會館工作，推廣八和頻道網上教學，但我不會親自示範，只會監督。」

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