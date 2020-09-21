羅志祥低調夜祭黃鴻升 吳宗憲爆最後短訊 女友峮峮灑淚

【明報專訊】「小鬼」黃鴻升本月16日在台北寓所猝逝，死因是主動脈剝離造成血管阻塞，是心血管問題，終年36歲。小鬼的靈堂昨日第二天開放供親友弔唁，昔日好拍檔羅志祥（小豬）前晚低調前往送別故友，他在社交平台上載一張靈堂外貌照片，傷感寫道：「我來看你了，跟你說了很多話，希望你能聽到，一路好走。」小豬跟小鬼當年合作主持節目《娛樂百分百》，是好兄弟，但之後傳因誤會不和，關係變得疏離。

數百歌迷悼別偶像

小鬼女友峮峮昨晨9時40分再到靈堂陪伴男友，她戴帽及太陽眼鏡。小鬼的爸爸、胞妹黃婷婷與丈夫及兒子、吳宗憲、KID、丁文琪等亦陸續抵達，黃爸爸強忍喪子之痛續到靈堂打點，下車時步伐有點不穩。靈堂外一早有數百名小鬼的粉絲排隊等候入場追悼偶像，不少粉絲都哭腫眼睛。

紀念歌盡顯不捨之情

吳宗憲與小鬼合作主持《綜藝玩很大》，他在靈堂逗留兩小時後，與KID及峮峮一同接受訪問。吳宗憲透露和KID為小鬼寫了一首歌《？》，取名問號是因不能接受小鬼那麼年輕就離開，他哽咽說出這首歌的兩句歌詞：「天堂有多遠，你的行李帶得夠不夠。」他大讚小鬼是難得零負評的藝人，男女生都喜歡他。吳宗憲又透露與小鬼最後一條短訊，是小鬼傳給他，並寫上：「憲哥，謝謝你照顧峮峮。」峮峮在旁聽到立即落淚，吳宗憲安慰她：「她是個很棒孩子，希望她能勇敢走出來。」

娛樂組