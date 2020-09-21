《血色星期一》兩月三演員自殺 80歲藤木孝遺言：沒自信再當演員

【明報專訊】繼三浦春馬和蘆名星後，再有日劇《血色星期一》演員自殺，老牌男星藤木孝前日被兒子發現倒斃在東京寓所，享年80歲，現場留下遺書：「沒自信再當演員。」另一方面，被譽為藝能界「綠葉王」的齋藤洋介，同日因癌症不治辭世，享年69歲。曾跟他合演綜藝節目《SMAP×SMAP》的木村拓哉，昨日透過微博留言悼念。

曾演《血色星期一》的三浦春馬，今年7月18日在東京港區寓所的衣櫃內自縊，終年30歲；同劇拍檔蘆名星上周一亦在東京家中自縊，終年36歲。正當日本警方仍在調查兩宗自殺事件是否有關連之際，同劇另一男星藤木孝前日又傳死訊，這個不幸的巧合，實在令人震驚。

據日本傳媒報道，前日上午當藤木孝的兒子返回東京中野區寓所後，驚見老父倒臥家中，當時已經沒有呼吸，送院後證實不治。警方初步調查後，發現遺書寫上：「沒自信再當演員。」暫時列作自殺案處理。

藤木孝原名遠藤與士彥，1940年生於靜岡縣，1959年以搖滾歌手身分出道，3年後宣布退出樂壇，立志成為演員，先後贏得多個舞台劇獎項，亦曾演不少經典日劇，包括《猛龍特警隊》、《新選組》、《篤姬》等。據他所屬事務所表示，由於受到疫情影響，自今年3月至今，一直停工在家隔離，難免感到寂寞，雖已接下音樂劇《Parade》，但要明年1月才公演。

木村拓哉悼念齋藤洋介

不幸的是，同日藝能界傳來另一宗死訊，男星齋藤洋介7月到牙科診所檢查時，意外發現患上咽喉癌，但他積極抗癌，先後接受手術及化療，期待疫情過後，可以復出幕前，可是前晚用餐後突然感到不適，送院時已經昏迷，最後不敵癌魔逝世，享年69歲。

齋藤洋介於1979年入行，以「長面」為個人獨特標記，曾演多齣日劇如《阿信的故事》、《聖者之行進》及《不自然死因研究所》等，亦曾在2017年上映日本片《熱血街頭電影版3：終極任務》扮演神秘男，遺作是上月在日本開畫、山崎賢人主演的電影《狂武藏》。

曾跟他在綜藝節目《SMAP×SMAP》合作的「萬人迷」木村拓哉，昨日驚聞噩耗，透過微博留言悼念：「為齋藤洋介先生祈禱冥福。」至於已離隊的前SMAP成員香取慎吾等3人，昨日亦以組合「新地圖」名義悼念齋藤洋介。

私生活方面，齋藤洋介已婚，兒子齊藤悠亦是演員，父子倆曾在今年播出的日劇《特搜9》第3季合作。