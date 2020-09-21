【明報專訊】第72屆艾美獎香港時間今日上午舉行頒獎禮，受疫情影響將改為網上直播。部分得獎名單前日提早公布，59歲黑人諧星愛迪梅菲（Eddie Murphy）憑綜藝節目《周末夜現場》（Saturday Night Live，簡稱SNL）贏得最佳嘉賓男演員，為他帶來首個艾美獎，見證他相隔35年後，重返《SNL》即一舉奪獎的喜悅。《最爆伴娘團》瑪雅魯多夫（Maya Rudolph）亦憑《SNL》扮演民主黨副總統候選人賀錦麗，贏得最佳嘉賓女演員。另外，數日前艾美獎剛公布瑪雅憑動畫《青春無密語》奪得最佳配音。

「變裝王后」魯保羅（RuPaul）連續5年奪得最佳真人騷／競賽節目主持，憑《魯保羅變裝皇后秀》打破艾美獎紀錄，他在錄影致謝片段中，感謝同性戀、雙性戀及跨性別人士（LGBT）支持之餘，不忘呼籲大家踴躍投票：「是時候為你們的生命投下神聖一票。」其他得獎者包括ESPN頻道播放有關籃壇「波神」米高佐敦（Michael Jordan）的紀錄片《The Last Dance》，以及「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）主演的HBO電視電影《聖．教．慾》，分別獲頒最佳紀錄片和電視電影，後者更終止了Netflix《黑鏡》連續3年得獎的佳績。