【開箱】《黯衣天使》 黑心醫護練成記

【明報專訊】45年前上映的《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）奉為經典，當中冷酷無情又專橫的精神病院護士長Ratched，令人不寒而慄；炮製過《歡樂合唱團》等甚受歡迎美劇的金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy），兩年前獲影視串流平台Netflix出資3億美元（約23.4億港元）跟他簽約5年，此後合約期內作品都交由Netflix獨家播放，他監製的《紐約萬花筒》、《凹凸政壇路》及《荷里活》已先後上架，最新一齣是以《飛》片護士長Mildred Ratched為主角的《黯衣天使》（Ratched），剛於上周五（18日）播出。

《飛越瘋人院》奧斯卡奪5大獎

《飛越瘋人院》由《莫扎特傳》米路士科曼（Milos Forman）執導，講述1960年代，積犯McMurphy被判入精神病院，他靜靜起革命，帶領其他病友反抗院內僵化規條，經常跟Ratched護士長作對，最終被施以腦額葉切除手術，淪為癡呆的植物人。此片當年在奧斯卡奪得最佳電影、導演及劇本獎，扮演McMurphy及Ratched的積尼高遜（Jack Nicholson）和露薏絲費查（Louise Fletcher）更分封帝后，這也是奧斯卡繼《一夜風流》後第2齣電影能在同一屆「大滿貫」，意指摘下電影、導演、劇本及男女主角等五大獎項，相隔十多年後，《沉默的羔羊》才能再締此佳績。

《飛越瘋人院》內Ratched如冷酷無情的獨裁者，但觀衆對她的背景一無所知，賴恩梅菲在《黯衣天使》正是抽出這角色創作有關她的故事，到底她是如何成為《飛》片的黑心醫護？賴恩找來《盜海豪情︰8美千嬌》莎拉保羅森（Sarah Paulson）扮演Ratched，還有《色慾都市》仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）、《本能》莎朗史東、《華麗轉身》茱迪戴維斯（Judy Davis）等參與演出。

千方百計加入精神病院

第一集講述1947年，年輕男子Edmund殺害4名牧師，並聲稱其中一是其生父，半年後被捕，並將移送到位於加州北部的Lucia精神病院3個月。 曾在二戰期間擔任隨軍護士的Ratched，來到Lucia表示手持院長Hanover的預約信件，後者卻身在另一地方企圖游說州長給他撥款。最終Ratched見到Hanover，後者卻以沒有空缺為由，未能聘用。Ratched於是以其中一名護士跟病人有染的證據向她勒索，並取得職位。

另一方面，宣傳主任Briggs為改善州長Willburn形象，於是安排他到訪Lucia， Briggs因此對Ratched留下深刻印象；此時Edmund移送到Lucia，原來他是Ratched的胞弟，她千方百計要加入Lucia，就是為了拯救對方出去。同一時間富婆Osgood聘私家偵探Stoll要查出原姓Banaga的Hanover下落，並要取其首級，以報復兒子因為他的醫療失誤而四肢傷殘。

《黯衣天使》在影視評網站爛番茄的評價可說好壞參半，雖然首兩集由賴恩梅菲親自執導，但普遍認為劇中懷舊而華麗的佈景設計、詭異的氣氛，以及濃烈色彩，滿載賴恩前作《美國怪談》的視覺風格。莎拉保羅森飾演Ratched充滿壓抑的演出，卻大有機會鎖定來年金球獎和艾美獎的視后提名。其中一場戲甚有賴恩梅菲風格，Briggs邀請Ratched外遊，兩人到蠔吧品嘗美食，出身寒微的Ratched對這種新鮮的食物一無所知，Briggs像大姐姐般引導，同時是一種引誘，讓Ratched說出心底話。之後Briggs帶她到隱藏郊野的同性戀俱樂部，甫踏入門口Ratched已反面，Briggs即使道歉說誤會她是同道也無補於事（她只是後悔太快逼對方「出櫃」），Ratched堅持不讓她送，要自己召車離開。

護士對峙 爆發精彩演技

另一場Ratched跟茱迪戴維斯飾演護士長Bucket為了一個桃子劍拔弩張的戲，也是兩人演技的高手過招，講述Bucket隨手拿了桌上的桃子準備吃，Ratched發現後聲言是自己買的，要求對方交還，Bucket怎也不依，最後索性咬了一口，Ratched眼神憤怒足可放箭，卻沒有在言語或表情上表現出來，Bucket問她：「怎麽樣？」Ratched只冷冷的說，你必定會後悔。

及後劇情揭露Ratched有悲慘童年，在戰場上也有很多難過經歷，但從她不擇手段的作風，也看到其個性上的執著。據報賴恩梅菲開拍《黯衣天使》之初已決定有兩季，但某些重要角色在首季8集已喪命，要見證Ratched的完全黑化過程，大抵還需等待下一季。