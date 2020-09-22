譚炳文設靈 李香琴女兒代母致哀 譚淑瑩：亡父心願已達

【明報專訊】一代「配音王」譚炳文於本月5日因肺癌病逝，享年86歲，家屬昨日於世界殯儀館為譚炳文設靈。靈堂內佈置簡潔，遺照笑容祥和，是譚炳文6年前獲頒「萬千光輝演藝人大獎」後拍攝。正中央橫匾寫上「永遠懷念」，遺照前放着遺孀黃玉屏的粉紅色心形花牌，寫上「白頭永訣」，兩旁是兒子譚廣銘及女兒譚淑瑩與家人的花牌。兩側擺放數部電視機，播放譚炳文生前作品片段。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：劉永銳

譚炳文（炳哥）的喪禮採用密宗佛教儀式，昨日設靈，晚上舉行追思會，今午12時舉殯，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。炳哥女兒譚淑瑩昨日與家人一早到達靈堂打點，炳嫂雖面對喪偶之痛，但表現平靜，兒子譚廣銘則在旁陪伴。約下午2點15分，近10名喇嘛進靈堂為誦經儀式準備。

「望大家笑住送爸爸最後一程」

譚淑瑩代表家屬答謝各界冒雨前來弔唁，她稱母親比自己堅強，「可能媽媽內心悲痛，但無表露出來。我較脆弱，因20多年來都陪住爸爸登台，雖然不捨得，但我都要堅強。師傅話爸爸可以去西方極樂世界，但我傷心的話，爸爸不捨得我會跑回來，就會前功盡廢，所以我要好堅強辦這個喪禮」。她稱由於疫情關係，有些親友未能出席喪禮，但有發短訊到爸爸的手機，作為送別方式。她又說亡父心願已達：「爸爸一向好緊張自己把聲，他生前曾經講過，希望離開大家前可以進食、說話就好。這些他都做到，而且是睡夢中去世，沒有插喉、掙扎的痛苦，我想這個就是他的最大心願。」她透露父親曾許願開生日會，「所以我將喪禮當成派對，希望大家笑住送爸爸最後一程，讓他開開心心走」。至於炳哥的陪喪品，有他生前喜歡的衣物、配音耳塞及登台眼鏡。

「宇宙大王」花牌伴炳哥

炳哥的圈中好友都送上花牌悼念，靈堂內外呈現一片花海，包括好友李香琴（琴姐）、契女李麗霞（黑妹）、表妹陳曼娜、陳寶珠、羅艷卿、楚原與南紅夫婦、杜平夫婦、鄭少秋、毛舜筠與丈夫區丁平、李司棋、TVB粵語配音組等，當中有一個「宇宙大王」造型的花牌最特別，由琴姐契仔陸永昌所送。

琴姐女兒：媽媽沒任何表示

琴姐女兒蕭紫筠、謝賢、黎耀祥、鍾叮噹、尹飛燕及無綫高層李寶安、何哲圖、余詠珊及杜之克等昨日到靈堂拜祭。蕭紫筠說：「我有告訴媽媽（琴姐）炳哥離世的消息，不過她精神有點問題，思想有少許亂，沒任何表示。這樣反而更好，她不知道老拍檔不在，但炳哥一直在她心中。（琴姐身體如何？）她身體好好，像小朋友般很開心，只是記性差，多謝大家關心琴姐。」

胡楓羅蘭悼念故友眼濕濕

胡楓（修哥）與羅蘭結伴到場，兩人痛失好友難掩傷感之情，訪問時更眼濕濕。羅蘭姐搖頭慨嘆道：「心情不是一時三刻可以平復，昨晚睡至凌晨3時就失眠，畢竟大家一起工作幾十年，之前知道炳哥不舒服，但估不到他走得那麼快。（不捨得？）無辦法，人生就是這樣！」修哥透露未入行已認識炳哥，當時對方做珠寶行業，大家在珠寶工會打過乒乓球，他說：「他離開了，我非常傷心。難忘事實在太多，講唔晒、講唔到，亦唔想講。」

謝賢身穿黑色素服兼戴上黑超，手持拐杖到場，他逗留約20分鐘離開靈堂。記者問他與炳哥有什麼難忘點滴？謝賢不願多談，邊行邊說：「講來講去都是嗰啲嘢！不講了！」之後登車離開。

薛家燕遺憾無去醫院探望

薛家燕談到故友炳哥時神色哀傷，她眼濕濕說：「初初好唔捨得，經過這兩個星期，我覺得炳哥都算笑喪，已80幾歲了。炳哥女兒都說他走得好安詳，我只是有點遺憾，之前無去過醫院向他問安，因我講過好幾次想探他，但因疫情關係，醫院不容許探訪。當時炳哥透過電話叫我不用擔心，本來相約出院再傾偈，所以當知道消息好突然，我難過得立即喊出來。現在再想，他已去了極樂世界，他的笑聲和獨特的聲音永遠在我們心裏，永遠懷念他，以他積極人生的態度做人，他經常都鼓勵我們要堅強，珍惜眼前一切。」

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