偕林子祥拍拖睇戲 葉蒨文放風想接job

【明報專訊】葉蒨文（Sally）與老公林子祥（阿Lam）前晚拍拖出席電影《聖荷西謀殺案》首映禮，Sally笑言已10年沒入過戲院，平時習慣在家中睇戲；今次她與阿Lam夫妻檔現身，主要是來撐導演潘源良。阿Lam說：「知道套戲拍了好耐，現在終於可以上映。」Sally笑說：「好耐冇入戲院，第一次睇Sammi（鄭秀文）的戲，幾興奮。」

Sally透露疫情期間，很少到食肆用餐，但會外出行山、打高爾夫球，她和阿Lam也不忘探望彼此年邁的母親，她說：「我媽媽在醫院，希望她好快出院啦。」阿Lam則說：「我媽媽都97歲，她習慣在家，我去探她，她反而勸我減少出街。」Sally表示留家抗疫很久，都希望外出見人，幸好網絡發達可以跟外界接觸，並說：「這段時間覺得人要多思考，互相幫助，對家庭要好一點，趁機會珍惜擁有的一切。」

阿Lam成功打造洗腦歌

她也期待再接工作，羨慕阿Lam與兒子林德信拍廣告，阿Lam說：「算幸運，一拍完廣告，疫情嚴峻得實施限聚令，大家不能出街。」有網友稱阿Lam與兒子唱「洗腦」廣告歌，Sally笑說：「我在屋企聽到都好洗腦呀。」阿Lam解釋是客戶要求的廣告效果。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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