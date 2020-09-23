視馬國明為結婚對象 湯洛雯自嘲年紀大玩唔起

【明報專訊】33歲湯洛雯（靚湯）昨日獲邀到銅鑼灣為首飾店擔任開幕嘉賓，老闆娘特別送上翡翠獨角獸及小馬袖口鈕給她，她透露男友馬國明曾送過手鐲給她，被問到是否紀念日禮物，靚湯笑笑口稱是秘密，又說男友聽到她有喜歡的東西，有時會偷偷買來送給她，大讚男友細心。她稱本身十分喜歡翡翠，問求婚戒指是否不需要鑽石？她說：「如果他這麼新穎，我都ok㗎！」

給男友住戶證方便出入

蕭正楠早前稱呼二人為「馬生馬太」而傳她與馬國明已閃婚，靚湯強調未有結婚打算，亦不會閃婚，她說：「我們都是有計劃的人，之前受訪話不排除會閃婚都是講笑，結婚要計劃好多，起碼父母要知道，又要買樓，暫時我們想儲錢，當初拍拖都講過以結婚為前提，都幾歲啦，不會玩了。」她直認給了住戶證馬國明方便出入，方便自己不用落樓接男友，她也知道男友大廈密碼，但沒有屋企鎖匙。

靚湯稱父母沒有催婚，對於父母大讚馬國明，她笑言：「當然無報道講到100分，正常囉。其實我覺得他已經好好，父母都很喜歡他，媽咪成日鬧我恰他，因為我跟他對食都要求不高，媽咪不喜歡我們經常買外賣，所以我都為他多下廚。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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