曾涉無牌駕駛性侵女學生 山口達也醉駕再被捕

前日是男團TOKIO出道26周年紀念，山口達也（右一）可會是借酒澆愁？

【明報專訊】現年48歲的日本男團TOKIO前成員山口達也，昨日涉嫌酒後駕駛被捕。據日媒報道，山口達也受查時，揭發體內酒精濃度嚴重超標，他已承認醉駕導致交通意外。山口達也近年醜聞不斷，曾被控無牌駕駛及性侵女高中生，結果被迫退團，如今再添一宗，恐怕重返藝能界無望。

文：蘇珮欣

日本傳媒引述警方消息指，昨日上午9時半左右，山口達也駕駛電單車前往朋友寓所，途經東京練馬區時，撞向停在紅綠燈前的汽車。

意外發生後，車主報警求助，山口達也隨即接受酒精測試，結果含量高達0.7毫克，超出法定標準0.15毫克接近5倍。

酒精含量超標數倍

據估計，如果山口達也上車前曾喝啤酒的話，至少要喝7罐（500毫升）才可達到這個程度。山口達也當場被警方拘捕，幸好兩車司機均沒受傷，車輛損壞程度也不算大。有消息指，意外發生後，山口達也表現冷靜。

山口達也事後向警方承認醉酒駕駛，導致交通意外。昨日下午3時多，他從練馬警署移交東京警視廳本部，當時他穿著黑色上衣、戴眼鏡及口罩，由警員押解全程低頭，面容顯得憔悴。根據日本法例，醉酒駕駛且身體酒精含量超過0.25毫升的話，足以被吊銷駕駛執照。

另有日媒指，事發前一日（21日）正是TOKIO出道26周年的紀念日子，屢次犯錯而被迫退團的山口達也，未知是否難以釋懷，因此借酒澆愁？

離隊後曾承諾戒酒

事實上，山口達也已非首次爆出醜聞。早在2011年8月，山口達也曾因無牌駕駛被捕；2016年8月，宣布與結婚8年的模特兒妻子離婚，前妻曾經表示，難忍山口達也酗酒惡習，所以決定分手。前年山口達也被指借醉強吻女高中生，案件雖然和解撤控，但遭所屬尊尼事務所解約，從此脫離TOKIO。當日他在記者會上公開道歉，表示無限期停工，並承諾不再喝酒，如今又因酒精累事，再次令人失望。

據日本雜誌《週刊女性》報道，山口達也一直伺機復出，表示他在2018年退團後，經濟困難，就連月租7萬日圓（約5200港元）的單位也無法支付。又指山口達也十分掛念在夏威夷生活的兩名兒子，但因近年甚少聯絡，彼此感情變得疏離，唯有透過前妻的社交媒體，藉此得悉兒子近况。