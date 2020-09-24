97前《籠民》今天《麥路人》 導演黃慶勳：我看到貧窮

【明報專訊】由黃慶勳執導，郭富城（城城）、楊千嬅、萬梓良（萬子）、張達明、鮑起靜（鮑姐）等主演的新片《麥路人》，上周四在港開畫， 故事揭露社會現象，講述以通宵營業「麥記」為家的無家者，他們日間生活是如何度過及何以為生等問題。黃慶勳不敢奢望此片引起政府關注，幫助這些人，「這些細眉細眼的事，對於政府來說有幾重視呢？我們的政府多麼的忙，太多事情要處理」。他只想喚醒市民大眾關注這些無家者，他們也有自己的故事，希望不要引來討厭和歧視，對他們寬容些，「他們都想有工作、有瓦遮頭，無奈社會……」

首次執導的黃慶勳建議大家若可以，到附近「麥記」跟這些人傾偈，看看他們有什麼困難，向他們伸出援手， 「他們的困難，對他們可能是一幅牆，但對我們可能只是一級階梯，嘗試去幫助他們，由每個社區做起，一點點凝聚起來」。

蒐集資料兩年 與無家者傾談

2006年，黃慶勳看到有各式各樣的人在24小時營業的「麥記」過夜的報道後，已意識到社會有這種現象。直至10年後，他真的想當導演，看回剪報，發現這種問題依然存在，便決心以此為題材寫個劇本。他慨嘆香港的住屋問題愈來愈嚴重， 「我看到貧窮，1997年之前有部《籠民》，講一眾中老年男性在籠屋的生活狀况，但到現在香港的居住問題仍然那麼嚴重，沒改變過」。

黃慶勳本來想寫這班無家者晚上在快餐店的生活，但經過兩年資料蒐集，跟許多無家者傾談，發覺他們的困難反而在於日間如何面對社會和家庭，以及壓力和生計等種種問題，「工作對他們很重要，做資料蒐集時，聽到兩個無家者對話，雖然只得兩句『你最近响邊度返工？』『就在你介紹嘅茶餐廳做長散』，但好入心，他們沒有工作就沒辦法生活，有工作都可以頂得住，是否真的會有所改變，我不敢講，起碼還可以生存。所以我將幫人搵工作的特質套入阿博（城城飾）身上。其實我在結尾有一個問號，這群無家者怎樣才可以離開快餐店？我要跟他們講，不要再依賴這裏了，嘗試離開去尋找工作，掙錢去租屋住，跳出這個框框」。

萬子停藥 免影響演出

看過《麥路人》的觀眾，無不讚配角萬子、達明、鮑姐、吳嘉星、劉雅瑟和顧定軒等性格鮮明又突出，令電影錦上添花。黃慶勳選角成功，全因21年當副導演累積回來的經驗及天時地利人和，「達明大病初癒，我覺得他很適合演口水祥一角。萬子則是機緣巧合，我們緣於《今晚打喪屍》，之後兩度巧遇對方，他知我計劃開戲做導演，笑問『有冇個阿伯在入面』，即時覺得如果有萬子哥這個阿伯加入，連同城城和顧定軒，老中青三代齊集在快餐店會更加豐富。再遇萬子哥時，簡略說了『等伯』角色，他一口答應說﹕ 『咁我不染白頭髮，等你開工。』他真的很專業，為了不影響演出，夜班戲不吃某粒糖尿病藥，所以拍竣身體轉差，現在知道他安然無事才安心」。

多年副導經驗，令拍攝非常順利，沒遇到任何棘手問題，只是開拍前有少許阻滯，編劇突然失蹤，黃慶勳唯有硬着頭皮寫劇本，拿着8頁紙劇本找投資者，幸好一擊即中。

千嬅兼拍劇 溝通不足

他透露城城雖然有意見，但開拍前大家經過溝通和討論，取得共識，拍攝時便依決定去做。反而千嬅當時疊住拍劇集《多功能老婆》，溝通不足，有場戲對他的提議有疑惑，直至在日本東京國際電影節看完首映，她表示 ，「終於明白你點解要求我這樣演繹」。 他都怪自己是新手導演，不擅表達，仍在學習中，「千嬅其實好聰明，可以給你很多東西，但都要講到我的需要才可以」。他在圈中多年，經歷過高低起跌，最潦倒試過一年做得一部電影，被打沉過好幾次，亦曾想過離開娛樂圈轉行，但最終因太熱愛電影而堅持至今。

場地提供：The Stadium

記者：柯美

攝影：孫華中

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