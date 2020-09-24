吳千語新劇咀傅穎 叫緋聞男友施伯雄捧場 吳家麗被半裸黃愷傑情挑感尷尬

楊天宇（左起）、朱栢康、黃錦燊、張松枝、栢天男與駱振偉在記者會上介紹各人在劇中的角色。（攝影：孫華中）

【明報專訊】吳家麗、孫佳君、吳千語、傅穎昨日現身九龍灣，出席即將於ViuTV播映的劇集《熟女強人》記者會，同劇演員沈卓盈、何珮瑜、黃錦燊、張松枝、朱栢康等出席，一眾女演員劇中有多條感情線，各享艷福。吳家麗獲3男力追，更被半裸黃愷傑挑逗；傅穎則左右逢源，咀勻吳千語同栢天男，男女通殺。

吳家麗和孫佳君一起受訪，吳家麗表示對收視有信心，因為該劇是ViuTV開台以來最強陣容的劇集，她獲黃錦燊、黃愷傑及張松枝力追，她說：「黃愷傑扮舞男半裸挑逗我，摸我頭髮，現實中我未去過舞男派對，雖然我好想去，拍這場戲時好尷尬。」

孫佳君預告劇中會參加「換妻俱樂部」，笑言現實中要看看對手的質素才肯換，她說：「本來得8分，換個9分回來就肯，我都鍾意睇樣。其實換妻好過偷食，光明正大一齊玩，玩完就回現實。」問她想換哪個帥哥，她說：「近期沒有這種幻想喎。」

吳千語否認明年結婚

吳千語與傅穎戲裏有段同性戀，千語表示跟傅穎拍親嘴戲沒有尷尬，反而跟男對手親嘴壓力較大。問到會不會叫「富三代」緋聞男友施伯雄睇親嘴戲？千語稱會叫所有朋友睇。

早前她於社交網分享湊B相，即傳出她為明年結婚實習做媽媽，她否認：「假的，我沒有考慮這件事，現在好多人起碼30歲才結婚，我仲有幾年。真的有人問我是不是已生BB，點會咁快，過咗3個月就生到兩個月大BB？我都想生個得意BB，不過我好忙，唔得閒，幫朋友湊BB極限兩小時，我不夠耐性，未想做這件事，我有太多事想做，讓我為自己多活一陣子先。」

傅穎太瘦被嫌棄

傅穎與栢天男、「沙律」張沛樂有感情戲，笑言知道享艷福才接拍此劇，她說：「我拍攝時精神有點分裂，面對千語，自己要幻想做男仔主動，面對栢天男要變女性化，但栢天男鬍鬚好拮臉，千語嘴唇軟比較好咀。」她又讚沙律好身材，相擁時感覺好舒服，但卻被對方嫌棄她身材偏瘦，太過骨感，攬起來不舒服。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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