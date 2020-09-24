明年10月上太空 湯告魯斯有望演《奇異博士2》扮鐵甲奇俠

【明報專訊】最近忙於拍攝新片《職業特工隊7》的湯告魯斯（Tom Cruise），另一新片會在外太空取景，而且跟Tesla老闆馬斯克（Elon Musk）的航天企業SpaceX及美國太空總署合作，並由拍過湯告魯斯主演《巴利薛爾：飛常任務》的德格里文（Doug Liman）執導，已有劇本初稿。據《Variety》報道，新片講述一群在太空站的科學家叛變，並到月球偷取能量來源的故事。日前有報道太空任務相關新聞的《Space Shuttle Almanac》在Twitter釋出即將前往國際太空站的相關圖表，其中有一組在明年10月出發的機組人員名單，包括湯告魯斯及德格里文。不過這帖文沒詳述到底兩人純粹參與太空之旅，還是正式到外太空取景拍片。

另一方面，據專門報道電影資訊的作者Daniel Richtman在Patreon表示，繼《復仇者聯盟4：終局之戰》出現平行時空後，Marvel電影宇宙（MCU）第4階段的作品中，預計2022年上映的《奇異博士2》亦將會出現平行時空；Daniel表示，Marvel有意邀請不同人客串，其中湯告魯斯有望獲邀扮演另一時空的鐵甲奇俠；巧合的是，Marvel十多年前開拍《鐵甲奇俠》時，原屬意由湯告魯斯擔正，若真的成事，雙方可說再續前緣。