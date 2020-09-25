馮盈盈被汗水醃到全身出紅疹 李佳芯冒致盲風險演機械人

【明報專訊】李佳芯（Ali）、馮盈盈及陸永日前到屯門為無綫新劇《智能愛（AI）人》開工，拍攝馮盈盈在愛人陸永面前電擊機械人情敵李佳芯的戲分。李佳芯與馮盈盈為演好角色豁出去，曾做過眼角膜手術的李佳芯要冒着致盲風險，每次都戴着有色隱形眼鏡開工；馮盈盈更犧牲白滑肌膚，被汗水醃到全身出紅疹。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

李佳芯再有機會擔正拍劇，當然出盡全力，她表示今次演AI機械人角色十分累，除多動作戲，還要經常企得很直，不能像正常人般郁動，她說：「所以要時常提醒自己是機械人，同時有很多對白要記，當中有很多諺語和古詞，要演得似，就要在很多細微位下工夫，要靠想像力，才清楚所演的動作及表情是否心中所想。其實我對這個造型仍然看不慣，希望觀眾覺得我個樣靚咗！」

「眼角膜做過手術易乾澀」

李佳芯稱劇中造型要長期戴有色隱形眼鏡，但她眼角膜曾做過手術比較薄，雙眼容易乾澀，她說：「其實醫生建議不可戴隱形眼鏡，但現在要長時間戴，所以只要有一小時休息時間，我都會除下來讓眼睛唞唞氣，戴半日OK，多過半日就會澀。」可擔心有後遺症？她說：「唔諗得咁多，戴隱形眼鏡確幫到角色，最緊要出來效果真的似機械人，小心啲囉！」

李佳芯除有劇拍外，廣告工作亦多了，她說：「知道今年市道不太好，廣告商依然好惜我。其實沒有多到，只是有些客戶續約，亦傾了些新廣告，可能是之前《殺手》播出，所以都算好彩。」工作運回來？她說：「只希望演出的角色能給觀眾驚喜及鍾意，這是我最想做到的，運氣無得控制。」對於被指搬到西貢豪宅轉運？她說：「其實我已搬了一段時間，我最得閒的時候就在這間屋，所以我覺得不關事。」

馮盈盈透露開工有少少辛苦，因場地無冷氣：「要考驗汗水流到全身濕晒，還要扮到很舒適感覺，頭一兩日有點不慣，清晨6點開工至晚上11點，由朝拍到晚，身上更出現敏感症狀，心口出晒粒粒紅點，背脊亦有很多紅疹，情况直程嚇親人，頸和心口位置最多，更被陸永笑我有『咖喱雞』，相信短期內都穿不到泳衣。」她透露因收工太夜，連母親正日生日亦無時間慶祝，幸獲體諒。她十分識做，訂五星級酒店，待拍完劇便和母親Staycation補數，她說：「媽咪真的好好，生日當天還『人肉速遞』湯水到我屋企，我真的好衰。」馮盈盈大讚今次劇中對手好玩，陸永還開玩笑自度專屬愛情歌，覺得最適合他們談情時播出的是《歡樂今宵》主題曲，怎料製作組真的考慮，正詢問版權問題。她拍攝時面對劇中情敵李佳芯十分兇狠？她說：「現實中我從來沒有情敵，要靠幻想。」

陸永首當男一自嘲似配角

陸永首次當男一，他表示沒有壓力，認為只是戲分多了，就算做男二、男三都是想做好角色，他說：「我是配角格的演員，所以就算做男一都好似做配角咁。」問到劇中跟李佳芯、馮盈盈可有親密接觸？他說：「好輕微，只會攬吓和拖手，親密行為發生在我身上都不好睇。」他笑稱今次再與馮盈盈合作，耳朵無問題，因對方很認真記對白，「完全無嘈，好清靜，所以幾好」。

盈盈：識朋友不計較經濟背景

另一方面，馮盈盈昨日出席主題公園活動，穿上貼身瑜伽服展現纖瘦曲線，她透露疫情下食多了增磅，早前研發素菜食譜減肥，已減5磅。緋聞男友鄭衍峰有否嫌她瘦身後骨感不好抱？她稱對方有讚她瘦了，但未滿意，因他有兼職做健身教練，專業角度建議她操蜜桃臀，亦有跟他操練。近日她被指透過鄭衍峰認識胡美貽富豪男友Reeve攀上流社會？她表示識朋友不計較經濟背景，跟Reeve早已認識。提到是否想跟同場的海洋公園主席劉鳴煒交朋友？她說：「多謝主辦方邀請工作，我覺得應該自己要禮貌，經過會打招呼，但只是這樣的合作關係。」

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