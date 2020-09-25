無聯絡黃宗澤 陳嘉桓拍纖體廣告袋百萬

【明報專訊】陳嘉桓昨日於柴灣拍纖體廣告，由契爺時裝設計師何國鉦做指導。陳嘉桓真空上陣，穿超性感連身熱褲，露玉背及長腿。她表示之前被取笑身形脹爆，現雙下巴、士啤呔；好開心接到纖體廣告，幫她回復自信，兼有近百萬酬勞，她說：「之前為拍戲增肥，後來遇上疫情，我似中了不瘦降，經常在家裏暴飲暴食，一餐可以食3、4碗飯，肥了20磅，慘不忍睹，著靚衫都拉不上拉鏈，之後開始纖體，已減了十多磅，又不影響身材。由於回復曲線，驟眼看身材比以前豐滿。」她表示目標多減6、7磅，回復初出道的身材。

問到可有獲男友讚美？陳嘉桓稱仍是單身，「我邊有男友！一直都是單身，朋友就大把」。之前傳她跟緋聞男友黃宗澤（Bosco）分手，問到目前跟對方的關係？她說：「無聯絡，朋友囉！疫情期間留家抗疫，都好少見朋友，最近又謝絕所有飯局，因要減肥，朋友約食大閘蟹，我都不應約。」Bosco經營蠔吧生意，陳嘉桓不食蟹，是否只食生蠔？她笑說：「唔熟唔食……在飲食方面。其實生冷食物對皮膚不好，我戒了米飯和汽水，在家下廚時，就算車厘茄都會焗熟才食。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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