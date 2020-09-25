阿嬌公開6厘米蜈蚣疤 康復迅速 開工靠遮瑕膏

【明報專訊】鍾欣潼日前在廈門的酒店房發生意外，頭部撞向雲石邊，近眉骨傷口長達6厘米，先後接受兩次縫合手術，外到內縫了數百針，希望減低留疤痕。鍾欣潼因只餘一日戲分便殺青，早前傷後休息數天，即狂食消腫藥忍痛復工，卻被網民質疑她炒作，令她感到無奈。鍾欣潼昨日首度公開傷勢照片，見她右邊眉骨縫針的傷口跟眼眉一樣長，非常恐怖。不過她的康復進展良好，她復工化妝時拍的照片，傷口已沒那麼明顯。

娛樂組

鍾欣潼（阿嬌）對於被網民質疑借受傷炒作一事，她無奈說：「最可憐的是我一句也沒有說，就給我罵上熱搜。」她表示沒有買熱搜。昨日她在微博曬出受傷縫針後的照片，見她眉骨有一條長如蜈蚣般的縫線傷口，相當嚇人。幸好從她分享的多張照片看到，她的傷勢進展得不錯。阿嬌說：「經歷了十幾天的恢復期後，我額頭上的『小伙伴』終於走上了快要痊癒之路。剛開始摔倒時，整個人都和它一起懵了。」

「感受溫暖幸福」

阿嬌請大家放心，稱已經沒事了。她感謝這段時間大家的關心和愛護，特別感謝經理人霍汶希和容祖兒，第一時間到廈門探望。她還要感謝幫助她的院長及每名醫護人員，更感謝任達華、惠英紅、蔡卓妍、林峯，還有她身邊的工作人員，是因為他們的幫助，才讓她的傷口可以恢復得那麼快，也要謝謝劇組的所有朋友，細心陪伴和體諒，讓她感到無比溫暖幸福。她說：「這麼說來，這個小意外也算是甜蜜的『負擔』吧。」她再感謝每名愛她的人，謝謝每名粉絲，她要說聲抱歉，讓大家擔心，她會好好照顧自己，請大家放心。阿嬌又感嘆遮瑕膏簡直是偉大的發明。

容祖兒讚無比堅強

容祖兒留言說感受到阿嬌無比的堅強，還有這麼深的傷口竟能迅速康復，說阿嬌的新陳代謝太好了。她讚阿嬌迅速投入工作好敬業，令她更愛及更欣賞。霍汶希說：「永遠都是我們的美嬌嬌，少少瑕疵並沒有影響到你的美麗，最重要是你善良的內心，難怪這麼多人疼惜你呢！」