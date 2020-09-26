戲鬥老竇黃錦燊 父子變情敵 黃愷傑無問趙雅芝意見：埋位即入戲

【明報專訊】年逾70歲的魅力先生黃錦燊跟33歲的兒子黃愷傑，為爭奪心目中的「女神」吳家麗，父與子在情場敵對；雖是電視劇的劇情，但看父子首次合作拍劇演情敵，加上金馬影后吳家麗的配搭，也甚有睇頭。黃錦燊跟兒子黃愷傑同接受《明報》訪問，黃錦燊搞笑投訴跟吳家麗沒親熱戲，又爆兒子為藝術犧牲挑戰電視尺度。黃愷傑要跟爸爸拗手瓜不用媽咪趙雅芝借力，自言大個仔考臨場演技。

記者：林蘊兒、鍾一虹

攝影：劉永銳

ViuTV新劇《熟女強人》中黃錦燊演成熟穩重的學院教授，黃愷傑演運動健將。此劇題材涉具爭議性的社會話題，內容圍繞雪卵、同性戀、性上癮、換妻等，黃氏父子檔不是演父子，兩人鬥型又鬥Chok，齊向56歲吳家麗展開追求。現實中，父子也有共同目標，就是操出6嚿腹肌！流露自信男人魅力的黃錦燊說：「平日我們一齊去健身，訓練的動作是一樣，但目的就不同；因他少做健身肌肉會變細和減磅；我少做就會增磅，腹肌會由6嚿變1嚿，所以互相提點和鼓勵，互相做對方的training partner。」

不會混淆身分 演出無尷尬

兩父子變為情敵，角色編排與現實身分會否在演出時出現尷尬？黃愷傑認為角色與現實生活反差大，容易分得清楚，不會混淆身分，故演出時沒尷尬；黃錦燊大讚劇本夠貼地，令他們演得投入，沒顧慮本身父子關係，反而大爆劇中兒子有其他尷尬位，當中有幾場為藝術犧牲的戲分惹來女生尖叫聲。黃愷傑承認要挑戰電視尺度，事前更飛往美國找教練操弗身形才敢拍，暗示劇中要騷肌。

黃錦燊搞笑投訴與吳家麗沒親熱戲。提到他與吳家麗曾在無綫做同事卻未有機會合作？黃錦燊說：「是很久以前的事，大家都在TVB拍劇，不過很少碰頭；反而電影合作過幾次。當年她奪金馬影后的電影《郎心如鐵》就是我監製，套戲寫好多親熱戲給她演，今次就沒有。不是因擔心太太介意才不拍親熱戲，做了演員多年，好多事會自行決定如何處理，是一種尊重。」

首次父子演對手戲，黃愷傑起初擔心面對演戲經驗豐富的父親會有壓力，卻沒刻意問媽咪趙雅芝意見，也沒有先在家排戲，一切靠自己臨場發揮，但出奇地一埋位即入戲。他估計因與父親太熟，所以拍劇時不需要時間磨合。他稱跟父親很少講追女仔或拍拖戀事，卻有共同興趣連繫父子感情，例如一起健身操肌、交流健康資訊，也經常看電影研究別人演技。他對父親在《真情》演「貓屎」一角最有印象。

不排除伙趙雅芝一家三口拍劇

兩父子會否聯同趙雅芝一家三口拍劇？黃錦燊持開放態度：「沒有不可能亦不會刻意安排，順其自然，劇本角色適合就有機會，我認為三人合體對宣傳可能有少少幫助，但最重要是劇本、對手好，群體合作才有好效果。」現實中，他們經常一家三口出動享受親子時刻。黃愷傑說：「多數和爹哋健身，媽咪就留家拉筋做瑜伽。會3個人一齊去看戲，我陪媽咪行街，爹哋也不會呷醋，跟父母之間不會有秘密。」

黃錦燊盼父子檔演兵賊鬥智

黃錦燊預告父子檔可以有其他嘗試，例如拍警匪片做上司下屬或兵賊對立，互相鬥智都會幾好玩。黃愷傑首次拍港劇，因角色性格背景跟他完全不同，故感覺很有挑戰性，他形容自己為「電視新仔」，表現屬OK，尤其能夠用回廣東話拍劇，跟對手容易交流，拍攝自然輕鬆投入。黃錦燊也有同感：「用母語演繹自然好多，當年我從外國回港，本身講英文為主，說廣東話不流暢，對演出有阻礙。見他之前返內地拍劇，講普通話或用配音，總是覺得欠少少自然。正如好多香港明星去到荷李活拍戲講英文，都是講得不順，始終英文不是他們第一母語。」黃錦燊今次重返電視圈，笑言也是新仔，雖然見台前幕後換了很多新面孔，慶幸一埋位感覺就回來，沒有生疏，如有機會，父子都想繼續多接港劇。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com