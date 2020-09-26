何廣沛陳曉華搭升降機遇靈異事

【明報專訊】何廣沛、陳曉華、吳業坤（坤哥）昨日出席無綫劇《異搜店》拜神儀式。何廣沛與陳曉華表示將完成廠景戲分，接着開外景，希望拍攝順利。他們透露曾一起見證難以解釋事件，同被嚇呆。陳曉華稱前晚近10時，她與何廣沛收工搭升降機遇靈異事，當升降機門打開，裏面照明燈突然熄了，還有「隆隆」聲，之後全架升降機黑晒，他們不敢進入。何廣沛稱當時若無其事轉等隔鄰部升降機，見門正常打開，他與陳曉華初時不敢郁，對望完才入升降機。陳曉華承認當時內心顫抖。何廣沛又提到廠內有部10多年歷史的道具電腦，為配合劇情買回來，工作人員多次試機都無反應，但他拍攝開機動作，電腦竟然啟動，大家好驚訝。兩人未因此帶護身符開工，陳曉華說自己信邪，但行得正企得正，沒什麼好驚。何廣沛又透露之前到殮房外拍《食腦喪B》時，工作人員問他怕不怕鬼？他想講「我不迷信」，但幾次講到「我不」就講不出來，感覺好奇怪。

坤哥不敢用男藝員休息室

坤哥首當男一，跟何廣沛、陳曉華有段三角關係，他稱不計較輸贏，最緊要有乾柴烈火過程。是否想加牀戲？他認為做演員什麼都應該嘗試，暫時和陳曉華拍鬧交戲多，反而跟劇中媽咪楊玉梅又攬又抱。他笑稱陳曉華太高，不敢追求，對方又是跆拳道綠帶，他是空手道白帶，怕保護不到她，做朋友開心已滿足。提到陳曉華和何廣沛遇怪事？他笑認做得虧心事多怕鬼怪，開工避得就避，「我不敢用男藝員休息室和隔籬男廁，希望一世見不到」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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