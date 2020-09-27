張馨月誕B女 曬一家三口拳頭照 林峯榮升爸爸：用一生去守護

【明報專訊】40歲林峯去年大除夕宣布與內地模特兒女友張馨月已婚，之後屢傳張馨月懷孕消息，但兩人未有回應。近日有傳張馨月已秘密產女，並獲林峯安排入住每月42萬港元的深圳高級月子中心。林峯與張馨月昨日終於宣布榮升爸爸及媽媽的喜訊，在微博發文透露BB已出世，兩人分別表示BB為他們帶來拼搏的新動力及人生的新意義，會用一生守護BB。林峯與張馨月還公開兩款大肚寫真相，有張馨月挺巨肚的唯美孕照；另一款是張馨月扮豬八戒、林峯扮孫悟空的搞笑造型，充滿歡樂。

林峯與張馨月昨日齊齊報喜，宣布BB出世了。林峯曬出一組與老婆張馨月扮成孫悟空與豬八戒的照片，林峯指着張馨月的孕肚，又捧西瓜給老婆食，還甜笑地倚在張馨月膊頭，表情鬼馬。張馨月則曬靚靚大肚寫真，老公林峯溫馨跪在地上吻她的巨肚。兩人亦分享與BB的一家三口拳頭照，寫上「用一生去守護」。

林：首次體會骨血生命的延續

林峯發表做爸爸的感受說：「第一次抱起你，感受你的溫度和喘息，人生第一次體會到骨血生命的延續。可愛的寶貝，你讓我的拼搏有了新的動力。親愛的老婆，感謝你經受的所有辛苦和不易，我不善言辭，但你的好我全都刻在心裏。這份美滿與幸福，我會用生命去守護和珍惜。」

張：寶貝讓我人生有了新意義

張馨月說：「第一眼看到你，親吻你的額頭把你擁進懷裏，懷胎10月的辛苦和生產的劇痛變得不值一提。親愛的寶貝，你讓我的人生有了新的意義。美好的生活因你的到來更加溫馨甜蜜，你和爸爸都是掛在我心尖上的惦記。有你們的陪伴，媽媽此生足矣。」

林夏薇：BB好靚女

他們都未有透露BB性別，但林峯堂妹林夏薇回覆傳媒時露口風，說BB好靚女，似爸爸又似媽媽，替兩人開心。林夏薇看到張馨月曬的孕照，留言讚道：「美死了。」

傳住深圳月子中心總統套房

林峯與張馨月前年爆出戀情，一直愛得低調。去年大除夕他們在微博分享手拖手曬婚戒照片，宣布成為夫妻。林峯當時留言：「我的2019，人生步入新階段，往後的歲月有你相伴，我的夫人（張馨月）謝謝大家的祝福，感恩一路上有你們，2020見！」成為林太的張馨月轉發老公林峯發文說：「往後餘生，與你甘苦相伴。」之後盛傳張馨月已懷孕，早前有網民在深圳的商場遇到林峯拖着腹大便便的張馨月逛街。日前有傳剛度過30歲生日的張馨月已秘密產女，獲林峯安排入住深圳一間高級月子中心，住的總統套房，一個月收費達36.8萬元人民幣（約42萬港元）。最近林峯在中山拍攝劇集《星辰大海》，方便照顧張馨月。

林峯過往曾有多段感情，當年跟李彩華合作電影擦出愛火花，之後曾戀內地女星潘霜霜。他與吳千語拍拖5年，最終分手收場，最後與張馨月結婚生B開花結果。

娛樂組