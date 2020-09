【明報專訊】林曉峰與康子妮結婚18年,兩人育有17歲長子林寶和16歲幼子林熙,一家四口本來生活愉快,但早前驚爆他們已簽字離婚,有傳與康子妮合作拍MV的黃翊介入他們的婚姻,當事人即予以否認;後來又有傳疑有中年危機的林曉峰因疫情工作量和收入大減,加上本身脾氣大導致與太太摩擦加深,成離婚主因。雖然夫婦已離異,但仍然非常關心兩名兒子;本月11日是他們的長子林寶生日,康子妮貼出全家福並感性留言:「有些東西是永遠不變的……Love is in the air。」用行動證明離婚後一家人依然關係不變。輪到細仔林熙上周四(24號)生日,一家四口再度合體食烤肉慶祝,並上載合照,見他們望着鏡頭面露溫馨笑容。康子妮寫道:「From the size of a tadpole to a well grown up 16 year old young man... @jakelmb Happy 16th birthday!(由蝌蚪長大成為一名16歲的年輕人,祝生日快樂!)」

娛樂組