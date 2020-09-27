金鐘獎星光大道 楊謹華最性感 《想見你》許光漢成人氣王

【明報專訊】第55屆金鐘獎頒獎典禮昨晚於台灣舉行，憑劇集《想見你》爭視帝視后的許光漢與柯佳嬿，踏上紅地氈時即引起在場粉絲起哄，許光漢更是「人氣王」，引來現場粉絲瘋狂尖叫，不少韓國粉絲更在網上洗版留言。許光漢在現場唱出《想見你》主題曲，一展歌喉。至於最性感是憑《鏡子森林》爭視后的楊謹華，她以一襲火紅色超低胸長裙亮相，成為全場焦點。

范曉萱以《罪夢者》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎，她與同劇演員張孝全、王柏傑一起踏上星光大道。她穿著一身黑衫，面上化了煙燻妝，她受訪時被問為何這樣打扮？她笑說：「好玩啊！」張孝全分別以《誰是被害者》及《罪夢者》入圍戲劇節目、迷你劇集男主角獎。他被問心情時說：「入圍就是很大的肯定，能夠入圍已經很開心。」

黃鴻升父燒「金鐘獎」為子圓夢

黃鴻升（小鬼）本月16日在家中猝逝，他生前多次與金鐘獎擦身而過，他與吳宗憲、KID主持的《綜藝玩很大》今年無緣入圍，吳宗憲曾自責欠小鬼一座金鐘獎。小鬼的妹夫在社交網上載一個紙紮版金鐘獎座，寫上「電視金鐘獎最佳綜藝節目主持人 黃鴻升」，透露小鬼的爸爸在前日火化儀式時親自燒給小鬼，圓兒子生前心願。

娛樂組