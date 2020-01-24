顧定軒出戰《造星III》自嘲跳舞災難 40歲E-kids林詠倫不敢當「倫伯」

【明報專訊】ViuTV製作偶像育成節目《全民造星》來到第3輯，今次採用全新賽制，提供平台給有熱誠及潛能、但欠資源的已入行演藝人士接受訓練，進行男女組合混戰。昨日大會安排50名參賽者見傳媒，當中年紀最大是40歲男子組合E-kids成員林詠倫，還有參演電影《麥路人》的顧定軒、歌手葉巧琳、女子組合As One成員陳葦璇（原名陳嘉茵）、女子組合BINGO成員關嘉敏、夏子涓和陳康琪等。一眾參賽者以勁歌熱舞表演全新編排的節目主題曲《前傳》。

入行近20年的40歲林詠倫（Alan）透露是髮型師鼓勵他參賽，他說：「E-kids兩年前開完演唱會就沉寂下來，我轉行做湯水生意後很頹廢，對娛樂圈無咗團火。不過我太喜歡表演，決定放下前輩包袱參加，與一眾年輕人爭長短。」他表示面試時肥腫難分，經過節食和運動減了20磅。他讚一眾年輕人對他很好，相處融洽，大家都叫他「倫伯」，他笑說：「我不敢當，我很尊重倫伯（譚詠麟），沒倫伯就沒有E-kids，所以叫我『倫叔』就好。我有跟譚詠麟聯絡，希望對方見到我的努力。」

葉巧琳苦練舞技 壓力大到胃抽筋

顧定軒入行多年，曾參演電影 《麥路人》、《翠絲》及《藍天白雲》，在無綫劇集《那些我愛過的人》飾演黃翠如繼子，有一定知名度。他表示想透過節目挑戰自己，讓觀眾看到他唱歌和跳舞等才華。不過他參賽後才發覺自己手腳不協調， 自嘲「跳舞災難」，他說：「經過努力練習，希望不會失禮大家。」葉巧琳自爆練舞時被鬧喊幾次，「要在短時間學一隻舞，真的記不到、跟不到，我沒想過放棄，更請導師私人教授，每晚練到凌晨兩點，雖然壓力大到胃抽筋，但是值得的」。

BINGO成員關嘉敏、陳康琪及夏子涓以個人身分參加，她們表示絕不留手，會施展渾身解數，讓賽等於不尊重對方。陳葦璇解釋改名因堪輿家說她原本的名字（陳嘉茵）容易惹車禍，改「葦璇」是希望在舞台上旋轉、發光發亮。

小儀鼓勵參賽者 鍾舒漫不簽經理人

《全民造星III》由林二汶、彭秀慧擔任導師，評判是阮小儀、梁祖堯、蔡瀚億、鍾舒漫及徐浩。小儀說：「他們在圈中打滾多年，鬥心可能已被磨蝕，但可以利用今次機會，將之前因公司資源不足未能發揮的天分和潛能盡情展現出來。」鍾舒漫認同道：「我聽小儀此言有感觸，我在這行15年，因公司有很多限制，未必能做到真正自己。」鍾舒漫昨日正式約滿英皇，未來繼續做歌手，暫不簽經理人。

花姐：粉絲贈DJ小禮物不算賄賂

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲最近疑送禮要求電台DJ播偶像的歌，引起商台DJ梁文禮不滿，在社交平台撰文指摘粉絲送禮物逼DJ播歌的行為如同賄賂。小儀回應說曾收到某些歌手的粉絲贈送小禮物，但她不會為禮物而播歌，要看是否適合當天主題。《全民造星III》監製花姐表示經過了解，該粉絲不是Anson Lo歌迷會成員。她稱粉絲送禮物給DJ，是效法韓國粉絲幫偶像宣傳做法，都是一些小禮物，並無賄賂之心。她與MIRROR經常叫粉絲不要花錢買禮物，但每人對偶像表達喜愛方式不同。

記者：柯美

攝影：孫華中

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