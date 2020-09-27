患癌妻病情急劇惡化 林子博公開籌款試新治療法

【明報專訊】林子博太太董燕君（Shirley）去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，完成化療後病情反覆，頻頻出入醫院。早前Shirley入院在腰椎做微創手術，術前醫生問她有什麼心願未了，令她好難受。林子博曾透露想帶太太到台灣接受「免疫細胞治療」，但費用昂貴。昨日林子博在facebook上載與太太及子女的全家福，表示太太身體狀况急劇惡化，癌細胞擴散，進食困難及要坐輪椅，但太太不捨得子女，不想放棄，希望得大家捐款幫助，讓太太嘗試「免疫細胞治療」。

「太太不想放棄更捨不得孩子」

林子博稱太太Shirley過去一年透過化療及標靶治療對抗病魔，但自今年8月起，她的身體情况出現急劇惡化，體內腫瘤不斷脹大，癌細胞更四處擴散，近日更連進食都出現嚴重困難，令他和Shirley感到非常徬徨和擔心。他說：「Shirley有一個希望，就是能嘗試較新的『免疫細胞治療』。由於香港的公營醫療機構沒涵蓋這種治療，而這種治療的費用亦相當高昂，坦白說，以我現在的經濟狀况，根本沒辦法為Shirley負擔這費用。但既然這是太太的意願，她也明言不想放棄，更捨不得孩子，所以我們商量過後，在任何方法都想嘗試的情况下，我們希望得到大家的支持！」不少網民以行動支持，祝福他們一家打勝這場仗。

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