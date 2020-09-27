健身中心遭淋紅油 陳偉成為桃色事件呼冤

【明報專訊】周秀娜舊男友陳偉成（Avis），近年投資開髮型店和健身中心，生意不俗。去年11月他與模特兒黃樂樂結婚，今年3月升呢做爸爸，育有一名兒子陳朗瑜，一家三口生活幸福。上周Avis的健身中心分店開幕，當日太太現身支持。不過前晚他突然被爆向舊愛發送情慾對話，有讀者向傳媒報料上載相片及露骨對話截圖，之後他位於旺角的健身中心遭人貼大字報及淋紅油惡意破壞，Avis已報警處理，並在社交平台發聲明。他上載與太太合照力證恩愛，留言稱疑有人用電腦加工Key相和虛構截圖對話，他亦不介意與當事人當面對質。他重申婚後沒跟任何一個女性朋友出過街，他給老婆百分百安全感，又稱想破壞他們的感情太天真，還對老婆講「我愛你」。

獲太太百分百信任

捲入桃色事件的Avis昨日接受《明報》電話訪問，他表示自認識老婆後，幾乎每晚都在一起，多謝太太百分百信任！他指該些相及對話截圖遭人做手腳Key上去，用字、標點符號和格式都不是他慣用的，故老婆一眼就看得出，完全是虛構故事。他又表示自己肯定沒欠債、沒收過勒索或恐嚇電話，更沒有任何生意糾紛，所以不明被淋紅油動機，只有交警方調查。

記者：林蘊兒