去年再婚 疑產後抑鬱遺稚子 竹內結子東京寓所自縊

中村獅童（左）與竹內結子（右）因《藉著雨點說愛你》（圖）結緣，但結婚一年即分手，對於前妻自縊，男方未有回應。

【明報專訊】日劇《冰之驕子》女星竹內結子昨天凌晨在東京寓所自縊，終年40歲，死訊震驚日本藝能界。據警方消息指，現場並未發現遺書，初步推測竹內結子死於自殺，但詳情仍需調查。竹內結子去年跟同門師弟中林大樹再婚，今年1月誕下男嬰，如今陰陽永隔。日本TBS電視台節目《Sunday Japon》主持伊藤輝夫估計，竹內結子可能罹患產後抑鬱症，因此走上絕路。

據日本傳媒報道，竹內結子前晚跟夫婿中林大樹、8個月大兒子，以及她跟前夫中村獅童所生的14歲長子，一起在東京澀谷寓所內共晉晚餐，當時並無異樣，餐後竹內結子首先返回2樓睡房休息，直至當地時間凌晨2時左右，中林大樹亦準備就寢，行經衣帽間的時候，發現妻子在衣櫃內上吊，於是報警求助，當警方到場時，她已呼吸全無，送院搶救無效，終年40歲。

拍《藉著雨點說愛你》戀上中村獅童

數小時後，竹內結子所屬事務所發表聲明證實她的死訊，但因警方仍在調查事件，暫時未有具體消息公布。竹內結子死訊曝光後，超過半百傳媒趕赴現場採訪，寓所門外擠滿大批記者，鄰居查詢之下，都為她的猝逝感到震驚和惋惜。

竹內結子經歷兩段婚姻，前夫是日本片《藉著雨點說愛你》拍檔中村獅童，2005年合作期間擦出愛火，同年6月宣布奉子成婚，可惜這段婚姻非常「短命」，翌年男方被控醉駕，並跟女星岡本綾鬧不倫戀，竹內結子一怒之下提出分手，直至2008年正式離婚，兒子撫養權歸女方所有。

2009年，竹內結子跟比她年輕5歲的同門師弟、藥廠富二代中林大樹合演電影《白色榮光2》，結果鬧出戲假情真，二人秘密拍拖數年，終於去年2月公布婚訊，並於今年1月誕下兒子，一家四口生活幸福。竹內結子曾經表示，多得長子支持，她才有信心再婚。

月初產後首度公開亮相

本月1日，竹內結子產後首度公開亮相，出席代言即食麵的宣傳活動，更罕有公開談論長子的生活情况，笑言14歲的他已經懂得入廚煮麵，有時跟中林大樹一起吃消夜，閒聊男生的秘密，反映父子相處融洽。

擁有幸福家庭的竹內結子，有誰估到自殺收場？昨日播出的TBS電視台節目《Sunday Japon》上，主持人兼導演伊藤輝夫推測，竹內結子可能罹患產後抑鬱症，加上受到新冠疫情影響，導致工作量大減，備受精神壓力下，才走上不歸路。至於事實會否如此，還待警方調查結果公布。

竹內結子早前接受雜誌《LEE》訪問，坦承兩度懷孕而暫停工作，曾對此感到不安，尤其長子出世時，一度擔心其他演員取代她的位置，因此急於復工。反而誕下幺兒，加上疫情影響，讓她有更多時間陪伴家人，「令我學懂珍惜人生，不是很好嗎？」既然如此，何以她要自尋短見？

三膺日本奧斯卡影后

1980年生於埼玉縣的竹內結子，中學畢業後在東京原宿區被星探發掘，1996年正式出道，其後憑日劇《午餐女王》、《冰之驕子》、《血色草莓夜》及《A Life～深愛的人》等為觀衆熟悉，2003年起更憑日本片《黃泉復活》、《藉著雨點說愛你》及《春之雪》連續3年奪得「日本奧斯卡」最佳女主角獎，事業相當得意，就算離婚之後，一樣不愁片約，加上去年再婚，組織一家四口，如今突傳死訊，實在令人唏噓。