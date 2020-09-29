疫下片量大減 難開展籌備工作 第40屆金像獎延至2022年舉行

【明報專訊】新冠疫情打擊各行各業，原定今年4月舉行的「第39屆香港電影金像獎」受疫情影響，首度取消頒獎禮改在網上由金像獎協會主席爾冬陞唱獨腳戲宣讀賽果。昨日協會發出特別公告，宣布因疫情影響，「第40屆香港電影金像獎」將延後一年舉行。

記者：柯美

香港電影金像獎協會表示鑑於新冠肺炎疫情一直在變化，今年大部分時間全港戲院未能正常營業，令預期本年度上映的電影大幅度延期，故此董事局經審慎討論後，決議將「第40屆香港電影金像獎頒獎典禮」順延至2022年舉行；同時，2020年及2021年符合香港電影金像獎參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。大會感謝資助機構及各電影公司的支持和理解此項決定。

爾冬陞：不想頒獎禮草草處理

爾冬陞受訪時表示不管是年度影片數量還是市道問題，就疫情影響下，頒獎禮的籌備工作受重大影響，像場地及人手問題，所以最後他們才無奈作出這個決定。金像獎協會是由14個業界屬會組成，爾冬陞透露有一個屬會望如期舉辦，但現時仍有太多不確定性，實在無法展開籌組工作，如邀請嘉賓和場地租用等問題，不希望具代表性的頒獎禮為舉辦而草草處理，加上今年度上片量少，截至9月28日只得10多部香港電影上映，大大失去影片競賽的吸引力。

今年上映的電影要等兩年、到2022年才出戰金像獎，受影響電影包括黃秋生與林嘉欣主演的《死因無可疑》、黃子華《乜代宗師》、劉德華與劉青雲《拆彈專家2》、《好好拍電影》、《狂舞派3》、《我的筍盤男友》、《奪冠》、《殘影空間》及《一秒拳王》等。

明年猛片多 獎項爭崩頭

爾冬陞表示不認為將兩年上映的電影濃縮成一屆會令競爭變大，他說：「絕不會影響其競爭力，因過往曾有年度選片數量超過100部。」不過早前網上舉行的香港國際影視展中，預告多部電影將於2021年上映，包括已故導演陳木勝遺作《怒火》，鄭中基自導自演《阿龍》，郭富城擔正的《斷網》，麥浚龍執導、金城武主演《風林火山》，林家棟主演《手捲煙》，吳鎮宇與李麗珍主演《濁水漂流》，古天樂主演《明日戰記》等，還有拍竣可能在明年上映梁朝偉與郭富城主演《風再起時》、吳君如主演《媽媽的神奇小子》及《七人樂隊》等，實際令戰况變得更加激烈，各獎項勢必爭崩頭。

對於金像獎延期舉行，《死因無可疑》導演袁劍偉表示尊重大會決定。

黃秋生嘆頒獎禮今非昔比

黃秋生則早料到延期舉行，他說：「一早估到，明年就算舉行，即使《死因無可疑》入圍最佳男主角都未必由我攞獎。因睇到社會和事情的發展，過去中港台三地電影工業大融合，現在友誼和快樂不再，在很多原因和顧慮下，台上的人不可以暢所欲言，台下的觀眾又唔敢畀反應。沒有人希望香港電影業從此這樣，我都希望好似以前般蓬勃，有很多戲拍，但已無可能。當願望和創意都無的時候，大環境不存在，工業都不會存在。總之，金像獎再做都係另一樣嘢，唔同以前的畫面。」

黃修平：期望在更好的香港舉辦

《拆彈專家2》的寰宇電影公司負責人林小明稱明白及理解大會延遲舉辦的決定。

《好好拍電影》導演文念中表示：「對我沒影響，因《好好拍電影》是紀錄片，根本沒想過有什麼獎項。」

《狂舞派3》導演黃修平說：「期望2022年金像獎在一個更好的香港舉辦，大家加油！」