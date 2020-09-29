鄭欣宜加盟寰亞 歌影視三棲發展

【明報專訊】鄭欣宜昨日獲寰亞唱片安排盛大加盟記者會，除了有鄭秀文、林嘉欣及草蜢等一眾公司藝人拍片祝賀，更獲由細睇到大的陳淑芬改機票留港出席，鄭裕玲（Do姐）亦為了支持世侄女抽空到場擔任司儀，還即場出口術叫公司答應多多支持欣宜的要求，令欣宜感動不已。

開心獲鄭裕玲鼓勵

欣宜即場獻唱派台新歌《小夜燈》及播放MV，老闆林建岳大讚聽得十分感動，送上載滿兩大購物車的食物歡迎加盟，更承諾會為欣宜舉辦演唱會。欣宜稱感受到獲公司重視，8月已正式簽約，合約是開心價及開心年期，除了繼續唱歌及期待之後的演唱會，公司亦會讓她在影視方面發展。她表示獲Do姐抽空前來擔任司儀十分驚喜，「最感動是記者會結束時，Do姐在我耳邊講了一句很簡單的說話『You've done so well』，一個這麼能幹的人，留意到我的工作和讚賞我，我要更加努力」。Do姐表示睇住欣宜長大，覺得她好乖無變壞，一直為事業奮鬥，「我亦覺得欣宜是香港人集體回憶之一，也不用我給予忠告，她能歌善舞又拍電視、電影和做YouTuber ，叻過我了」。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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