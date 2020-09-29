【開箱】《天才少女福爾摩斯》主角顏值比破案手法更可觀

【明報專訊】日本女星竹內結子自縊，兩年前主演HBO劇集《女神探福爾摩斯》無以為繼，影視串流平台Netflix原創電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）另闢蹊徑，由《怪奇物語》16歲女星美莉布朗（Millie Bobby Brown）兼任監製和主角，不扮女版福爾摩斯，改以神探胞妹當主角，破案手法不求「燒腦」，「顏值」才是正題。

台前幕後陣容鼎盛

《天才少女福爾摩斯》改編自美國女作家Nancy Springer同名小說系列的第一集《消失的侯爵》，台前幕後陣容鼎盛，美莉布朗飾演英國少女艾諾拉，從小跟《愛麗絲夢遊仙境》海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）扮演的母親相依為命。後者悉心栽培下，艾諾拉不單遍讀名著，而且運動技擊無所不能，讓她的童年過得充實又無拘無束。

然而在艾諾拉16歲生日當天，母親離奇失蹤，她只好向兩位哥哥：《飢餓遊戲》男星森加芬（Sam Claflin）飾演邁克羅夫特，以及「超人」亨利卡維（Henry Cavill）扮演的夏洛克求助，後者正是大名鼎鼎的神探福爾摩斯，他透過母親留下的線索，輕易推斷是主動出走，反正沒有生命危險，便毋須強人所難。

反而是邁克羅夫特對於妹妹的「不修邊幅」看不順眼，堅持送她到寄宿學校，逼她由野孩子變成淑女，為了逃學並尋找母親，艾諾拉決定踏上人生首次冒險旅程，結果在開往倫敦的火車上，意外拯救了路易斯帕特奇（Louis Partridge）扮演的年輕侯爵，令她嘗到初戀滋味。

在英國電視劇《邋遢女郎》及《嗜血嬌娃》導演Harry Bradbeer的處理下，《天才少女福爾摩斯》故事分成兩條主線，一是艾諾拉如何運用偵探頭腦追查母親下落，以及揭穿少年侯爵被追殺的過程；另一是她跟後者的戀愛故事，問題是兩者都點到即止，有點「到喉唔到肺」。

福爾摩斯隔岸觀火

首先破案過程毫不燒腦，就算有神探福爾摩斯助陣，但他只是隔岸觀火，空有俊俏臉孔和健碩身材，然而全程袖手旁觀，彷彿跟「花瓶」無異。

艾諾拉的談情戲亦很平淡，由於故事講述她是個理性且獨立的女生，就算對少年侯爵有好感，最後亦輕易放手，就連初吻亦欠奉。

如果把《天才少女福爾摩斯》視為班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演英國BBC電視劇《新福爾摩斯》的女裝版本，肯定失望而回。不過，純粹欣賞美莉布朗的演技，以及她跟亨利卡維和路易斯帕特奇的顏值，卻可滿載而歸。

美莉布朗憑《怪奇物語》紅遍全球，只嫌光頭造型有點「趕客」，新片的可愛少女打扮，絕對令人眼前一亮，加上角色活潑開朗且聰慧，觀眾好感度大增，難怪此片甫上架，迅即登上香港Netflix排行榜冠軍，估計開拍續集的機會甚大，情况就如「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的《驚天營救》，或者查莉絲花朗（Charlize Theron）的《不死軍團》一樣。