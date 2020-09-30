看淡婚姻放棄生育 56歲吳家麗自爆有秘密情人

吳家麗表示愛單身生活，感覺瀟灑又自由，但結婚亦有好處，起碼患病時有人在身邊照顧。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】1990年代性感女神吳家麗，憑着標誌的長髮、厚唇，演活多個妓女、情婦等角色，以風騷入骨的形象走紅。擅演女人戲的她，眼見近年市場以男人戲為主導，為了讓女性題材再抬頭，最近身兼戲劇策劃，於ViuTV劇集《熟女強人》中擔當「教主」，率領多名女演員合作演出，論盡女人心。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

在無綫藝訓班出身的吳家麗，1980年代尾由電視圈轉戰影壇後發展順利，名利雙收，片約一部接一部，除了贏得「吳九組」的稱號外，在1993年先憑《郎心如鐵》封台灣金馬影后，再於2000年憑《流星語》奪香港電影金像獎「最佳女配角」。

要為女人爭口氣

吳家麗超過20年沒正式拍過港劇，今次她肯為ViuTV劇《熟女強人》構思故事及演出，全因要替女人爭一口氣，她說：「去年拍電影新版《女子監獄》，我兼任策劃構思故事，跟監製伍健雄合作愉快，之後我們再傾合作，發覺這圈子現在全是男人戲，我就想再拍女人戲，借內地受歡迎劇集《歡樂頌》為藍本，找編劇寫一個集時尚、漂亮、有特色人物的故事。我對《熟》劇收視都幾有信心，始終女性題材劇不多，而且卡士強勁，靚人靚景，希望觀眾喜歡，還可以食住個勢，繼續用不同元素拍第二、三、四季，長拍長有。」

為兄妹湊B過了癮

吳家麗表示在《熟女強人》的角色因年輕時太專注模特兒工作，未有把握機會生仔，到了年紀成熟卻未找到對象，便前往雪卵，令她感同身受，稱角色跟現實中的自己有點似，「我以前有拍拖的，不過問題太多，我又是『吳九組』，投入工作，搵到錢都不懂花，錯失結婚良機。有一段時間試過返內地拍戲，但遇不到適合對象，或者可以講我奄尖！如果你問我會否雪卵？我不會了」。她覺得育兒需要付出很多，但自認耐性不夠，「我一向都養狗仔，因為狗仔忠心、無意見，易養過人仔，我哥哥和妹妹有生仔女，我都湊過，就當過了癮吧」。

嫌組織家庭麻煩

思想傳統的吳家麗不接受做未婚媽媽，認為有父母的家才健全，讓小朋友健康成長，但她感覺現在的年輕人自主能力好強，不喜歡結婚，婚姻變得兒戲，衍生另一難題，她說：「結婚容易離婚難，有小朋友仲煩，我是一個好怕煩的人，組織家庭對我來講是好麻煩的事，要照顧老公仔女，一日時間都不夠用，反而好多人都羨慕我單身，瀟灑又自由；但我覺得結婚都有好處，起碼患病時有人在身邊照顧，我病時要自己睇醫生。」

氣場勁 男人不敢埋身

縱然放棄生育，看淡婚姻，56歲吳家麗又可會找個伴侶脫單？她說：「其實我都有秘密情人，只是無公開講，大家又碰不到。至於有沒有發展機會，隨緣啦！我不會花好多時間在一個人身上，我喜歡單獨生活，較為自由，但我無拒絕追求者、又無積極爭取。不過，我相信好多男人不敢放膽走近我，可能我有氣場，經常演女強人、大家姐，更演過殺人放火及被殺的角色，別人或覺得我難招呼，不知怎樣駕馭！」

吳家麗分析男性心理：「將心比心，我做男人識女朋友，都要找個溫柔的；男人好怕強勢女人，成熟男士最怕煩，不想花時間在女人身上，加上現在太多娛樂，一人一手機，個個當手機是老婆，就算老婆坐隔籬都照玩手機，為什麼要結婚呢？」

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