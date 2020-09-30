金像獎兩屆合併大激鬥 唔覺爭影后輸蝕 林嘉欣戥導演老公慘

【明報專訊】林嘉欣昨日到尖沙嘴出席戶外服裝品牌活動，對於「第40屆香港電影金像獎」因疫情延至2022年舉行，她主演的《死因無可疑》是受影響電影之一，她表示尊重金像獎決定，自己初衷非為攞獎而拍戲，對她影響不大，她反戥老公袁劍偉不值，身為導演的他花很多時間在電影上，兩屆合併競爭較大。

記者：柯美

攝影：劉永銳

對於「第40屆香港電影金像獎」因疫情延至2022年舉行，將兩年濃縮成一屆，令競爭變大，林嘉欣主演的《死因無可疑》是受影響電影之一，嘉欣尊重金像獎決定，相信金像獎董事局是經過深思熟慮才作出這決定。

會否覺得輸蝕？她不覺得多了對手會影響她爭影后，並說：「冇蝕唔蝕，我太喜歡表演，太鍾意戲劇，因為初衷非為攞獎而拍戲，對我影響不大。」嘉欣笑言導演兼老公袁劍偉比她慘，她說：「我是演員可以較放任，身為導演的他放在電影上的時間比較長。」她透露有安慰老公，他都尊重大會，並稱這是沒辦法之中的辦法。

從小養成愛護大自然

貼地的嘉欣稱由於不想兩個女兒太依賴城市生活，平時會帶女兒行山、到米埔觀鳥和去沙灘執垃圾等，讓小朋友接觸大自然，她說：「兩個女兒不嫌棄執垃圾，執垃圾人人有責，其實自己垃圾應該自己帶走，要不然我們的行山徑和沙灘就大件事了。」

嘉欣透露大女已10歲，今個疫情女兒長高了很多，已到她的鼻樑位置，鞋的尺碼跟她一樣，可以穿她的衫和鞋。她說：「女兒剛回復實體課，大女升讀4年級，細女升讀2年級，細女說自己1年級都未讀就升2年級。我相信全港家長和小朋友都好慘，好似沒返過學就升班，要追回功課和成績。」

拒為女兒執書包

她已放手給兩個女兒照顧自己，不會幫她們執拾書包和檢查手冊，她說：「幫她們做太多反而對她們不好，讓她們從錯誤中學習。（她們會否偷用你的化妝品？）她們是運動型，未識貪靚，我的化妝品不多，得唇膏和遮瑕膏。」

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