驚見腹部隆起 范冰冰惹大肚疑雲

【明報專訊】范冰冰近日相當活躍，慶祝39歲生日後傳有新戀情，又出席新車發布會，昨日她自拍短片，意外令「大肚」曝光，在網上掀話題。范冰冰於2018年捲入逃稅風波與陰陽合約事件令事業陷谷底；她要繳付8.8億元人民幣的欠稅及罰款，一切重新開始。

娛樂組

昨日范冰冰在微博上載短片，拍攝粉絲送給她最寶貝的禮物《愛冰筆記》，記錄她生活點滴，以及粉絲給她的鼓勵說話。她說最了解她的人應該是粉絲們，又說這本《愛冰筆記》是她每年最期待收到的禮物，希望80歲時仍會收到這本筆記。

穿着外套與白色貼身衫、臉尖尖的范冰冰坐在鏡頭前介紹粉絲的愛心筆記與分享心情，坐在梳化的她「大肚」特別明顯，說得興起時手舞足蹈，外套不慎被揭開，驚見腹部隆起，即成焦點。其間她察覺「大肚」外露，以手整理外套遮掩腹部，再用手上筆記阻擋視線。

網民都好奇范冰冰驚現「大肚」，揣測她是否有新戀情並懷孕，即成網上熱話。不過這個月來范冰冰也有現身公開場合，8月底應導演賈樟柯之邀參觀藝術展，周日（27日）她又出席新車發布會，身材纖瘦未見大肚。

疑有新戀情

范冰冰去年宣布跟拍拖4年的李晨分手，感情生活備受關注，近日傳有新戀情。她跟粉絲不時互動，39歲生日時，有粉絲問：「是不是生日之後這星期都和姐夫（粉絲以姐夫稱呼范冰冰的男友）在一起？」范冰冰回應：「你，不許說話。」似默認了有「姐夫」，又有粉絲關心留言：「想看姐夫了，想看姐夫保護你。」范冰冰回應說：「沒有。」她日前透露將開拍電影復出幕前，劇本仍在籌備中。

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