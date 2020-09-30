《智異山》開鏡 全智賢朱智勳造型曝光

【明報專訊】《藍海傳說》全智賢與《屍戰朝鮮》朱智勳合演有線頻道tvN新劇《智異山》本月中開鏡，暫定明年下半年播出。前日有網民「野生捕獲」男女主角在診所拍攝，二人均作全黑打扮，全智賢更以全新髮型亮相，間接令新劇造型首度曝光。

《智異山》自今年初宣布開拍後，一直備受關注，但受疫情影響，延至本月中正式開鏡。全智賢與朱智勳開工短短一星期，前日已被消息靈通的粉絲跟蹤偷拍：「我們正在等候全智賢，透過朋友的商店窗口，已見到朱智勳，他們正在拍攝《智異山》。」但未有透露取景地點，只知現場是一間診所，感覺相當殘舊。

愛奇藝買海外播放權

從粉絲拍攝照片可見，全智賢與朱智勳均穿著黑色衣服，造型簡單樸素，雖然影像略為模糊，但仍隱約可見全智賢換了全新髮型，跟她代言的健康食品或者戶外服裝廣告比較，明顯較為平實低調。《智異山》台前幕後陣容鼎盛，除了全智賢和朱智勳外，《沒關係這是愛情》成東日與《雖然是精神病但沒關係》吳正世亦會參與演出，加上《屍戰朝鮮》金恩熙編劇、《鬼怪》李應福執導，難怪未播先轟動。昨日有韓國傳媒報道，影視串流平台愛奇藝已經購下《智異山》海外播放權，暫時未知是否只限內地上架。

新劇講述登山尋死、殺人及救人的故事，朱智勳飾演智異山國家公園的新入職護林員，全智賢則是他的前輩，對於智異山地形相當熟悉，為拯救山中遇難人士提供最佳指導。

報道指朱智勳每集收200萬

早前有報道指，朱智勳接拍《智異山》每集片酬高達數億韓圜（約200萬港元），全智賢亦收過億韓圜，均屬業內頂級身價。另外，據報《智異山》每集製作費達20億韓圜（約1300萬港元），若以全輯16集計算，單是製作費已需320億韓圜（約2.14億港元）。