木村拓哉大方讚BTS新歌

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉雖然忙於拍攝新劇《教場2》，但仍留意樂壇動向，早前他在電台節目被聽眾問到：「最近經常聽什麼歌？」他表示過去甚少重複收聽某名歌手或者某首歌曲，直至最近駕車往返拍戲現場途中，不斷重播韓國男團防彈少年團（BTS）新歌《Dynamite》， 原因是：「這首歌曲很好聽，感覺很舒服，我也看了他們的MV，相信是向美國黃金時代致敬的作品。」

木村拓哉又讚《Dynamite》登上美國Billboard Hot 100排行榜冠軍，「真的很厲害呢」。提起BTS，美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）主持清談節目《The Tonight Show》本星期推出「BTS周」，一連數日播出他們的表演環節，周一首先有BTS、占美科倫和該節目樂隊The Roots合唱《Dynamite》，令人耳目一新。

受到疫情影響，BTS巡迴演唱會煞停，所屬事務所Big Hit宣布，他們將於下月10及11日舉行兩場網上演唱會《BTS Map of the Soul ON:E》，利用AR技術令粉絲恍如置身現場，加上6個不同角度的畫面同時播放，極具臨場感覺。