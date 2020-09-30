私下加薪邀演《曼克頓封暴》 施安娜驚訝卓威博士文「善舉」

【明報專訊】最新一期電影雜誌《Empire》，以8月底因腸癌身故的《黑豹》卓威博士文（Chadwick Boseman）為封面人物，除回顧他一系列作品，還訪問了曾跟他合作的台前幕後。其中與卓威合演《曼克頓封暴》的施安娜米勒（Sienna Miller）表示，當日她參演時提出的薪酬，電影公司未能答允，是卓威主動拿出自己部分片酬給她以彌補差額，施安娜覺得這種「善舉」不可思議，也是她從未經歷過的。

《曼克頓封暴》去年上映，由《復仇者聯盟》羅素兄弟監製，講述一宗劫案牽涉300公斤可卡因及8名警察被殺，卓威博士文扮演的鐵腕神探跟施安娜米勒飾演的緝毒組女警聯手調查。據《Empire》報道，施安娜談及此事時曾猶豫，最後還是公開了細節。她說明白此片成本不菲，而且荷李活的演員薪酬有差距；但當時女兒剛上學，加上工作了很長時間，她已十分勞累，所以若拍《曼》片她提高了片酬，認為這樣才能補償，最終片商拒絕她的要求。施安娜說卓威很想跟她合作，因此自願從片酬中拿出部分給她填補了差額，還告訴她值得這個數目的片酬。施安娜說當時覺得此舉很不可思議，也是她前所未有的經歷。她表示之前從未公開談論此事，只跟圈中的男演員朋友提過，但他們聞言後都變得非常安靜，然後回家，「也許他們要坐下來思考一會」。

傳卓威遺孀懷孕

另一方面，卓威博士文生前對私生活非常低調，最近網上流傳卓威遺孀Taylor已懷有身孕。有傳兩人一直很想要BB，也知道卓威會不久於人世，所以生前已努力「造人」。