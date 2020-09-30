【開箱】《末世綠洲》什麼叫絕望 抬起眼望望

隕石碎片撞落地球，人類無處可逃，這種坐以待斃的感受，在疫情期間應該有更深刻體會。

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，截至前日為止，死亡人數突破100萬，確診個案超過3330萬宗，世界瀰漫一片恐慌，到底人類跟病毒的戰爭，還要延續多久？相比之下，《戰狼300》男星謝拉畢拿（Gerard Butler）主演災難片《末世綠洲》（Greenland），講述彗星撞擊地球前24小時發生的混亂情况，77億人口面臨滅絕危機，如果命運能選擇，寧願長痛抑或短痛？

隕石襲地球災難片主流

荷李活災難片多不勝數，若以種類細分，《絕世天劫》及《末日救未來》都是隕石襲地球一類的表表者。繼《白宮淪陷3：天使淪陷》後，導演里羅曼華夫（Ric Roman Waugh）跟主角謝拉畢拿再度合作，《末世綠洲》嘗試在同類片中，拍出更絕望的氛圍，藉以突顯比生命更大的主旨。

《末世綠洲》英文片名Greenland，所指是冰天雪地的格陵蘭。故事講述美國太空總署偵測到彗星「奇克」即將撞擊地球，但為免造成恐慌，訛稱它的碎片，只會墜落海裏，民眾信以為真，繼續如常生活。任職工程師的約翰（謝拉畢拿飾），卻在隕石襲地球前24小時，收到美國政府通知，要求他帶同妻兒到美軍基地報到，然後跟其他「獲選者」一同飛往格陵蘭庇護站，期望避過一劫後，攜手重建新世界。

着墨避難過程的人性

在《白宮淪陷》系列扮演美國總統保鑣的謝拉畢拿，毋懼槍林彈雨，彷彿是個打不死的超級英雄。相比之下，《末世綠洲》角色較為貼地，他原本擁有幸福家庭，卻因一時貪歡，導致婚姻破裂，從此跟扮演其妻的《死侍：不死現身》巴西女星莫蓮娜芭卡琳（Morena Baccarin）及患有糖尿病的兒子分居，令他懊悔不已。

正因這份罪疚感，令到謝拉畢拿得悉隕石襲地球的真相後，就算犧牲自己都要保護妻兒的念頭，變得更加堅定。《末世綠洲》跟其他災難片的最大分別，並非標榜電腦CG特技炮製的滅世場面有多逼真，而是着墨於謝拉畢拿一家三口避難過程中，人性黑暗與光輝的對照。

其中一幕講述主角一家幾經辛苦趕到美軍基地，卻驚聞兒子因病而被拒登機，身為人母的莫蓮娜芭卡琳哀求女指揮官通融，後者回應：「我的家人連登機資格都沒有。」誰說幸福是必然？

女主角原諒不忠丈夫

他們戴着登機手帶，卻被趕落軍機，加上混亂期間，3人暫時失散，唯有另謀對策。母子二人截得順風車，期望盡快會合丈夫，但遭心懷貪念的司機搶走兒子，以為利用他的手帶，便可冒充登機；謝拉畢拿亦遇上類似情况，更險死於公路上。為了在末世掙扎求存，人類的貪念與殘暴，絕對比隕石更可怕。

正如導演所說，人們面對死亡關口，才會明白什麼東西比生命更重要，《末世綠洲》給予的提示，就是愛。最後女主角原諒了曾經不忠的丈夫，一家三口穿州過省，繞道從加拿大登上最後一班飛往格陵蘭的小型飛機，明明全機爆滿，但機師仍冒着超載的危險，勉強讓他們擠上機，就是這種「同生共死」的偉大情操，人類才值得繼續活下去吧。