去年數度撐警 政府：促進社會和諧好榜樣 陳百祥獲銅紫荊星章 演藝界唯一

【明報專訊】政府以往於7月1日公布授勳和委任名單，受新冠肺炎疫情影響，早前宣布延後遴選2020年度授勳和嘉獎人士及委任太平紳士，名單延至今日（10月1日）正式公布。去年出席守護香港集會及到警署派奶茶咖啡的陳百祥（阿叻），在今年的授勳名單上，獲銅紫荊星章，是演藝界唯一代表。社交圈名人包括兩名保良局前主席蔡李惠莉及馬清楠、東華三院前主席蔡榮星，亦齊獲銅紫荊星章；賭王何鴻燊女兒何超瓊獲銀紫荊星章，而仁濟醫院前主席王賢訊則獲榮譽勳章。

政府頒贈銅紫荊星章給陳百祥，形容他為「熱心社會公益，多年來積極支持和參與慈善籌款節目，貢獻良多，充分表現其無私與仁愛的心，也是促進社會和諧與溝通的良好榜樣。陳先生在演藝界的成就傑出，對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範」。

阿叻接受《明報》電話訪問時表示，早前從外地返港正自我隔離，完成隔離期後會參與國慶活動及仁愛堂慈善籌款騷。對於獲政府頒銅紫荊星章，他感覺非常榮幸和有好深意義，形容自己多年來性格樂觀，經常帶開心歡樂予觀眾，但近年減少工作，主力雲遊四海，間中參與慈善籌款節目或大型活動才在幕前亮相。阿叻說：「我是土生土長的香港仔，一直覺得香港是一片福地。可是過去一年的人禍天災令社會有上有落，所以去年放下心情去旅行為主。」

承認社會環境變 強調不可犯法

去年的反修例運動引發社會連串衝突事件，警民關係持續緊張；阿叻先後出席守護香港集會等撐警活動，又到警署派咖啡奶茶慰勞警員，其後與政見不同的杜汶澤在港台直播節目《視點31》就社會局勢展開激烈爭論，令他成為不少網民狙擊目標，認為他盲撐警方和政府。阿叻沒有為言論多解釋，他承認社會環境已轉變，但不欲再提反修例風波，只強調要守法：「去年香港發生的事，大家都清楚不需要再講。我一直有一套原則，就是覺得人人都有獨立思想，大家可以想法意見不同，但最重要是千萬不可以犯法！」

回歸祖國有信心香港繼續繁榮

對於社會大眾飽受疫情影響，面臨生計和失業等問題，阿叻勉勵港人：「人總會有起有跌，我都一樣。我都失敗過，又試過破產，現在生活都算穩定。老土講句『有危就有機』，如果失業就當執位從頭開始。租金下調業主減租，就好好把握機會。以前英國殖民地時代，香港一直繁榮；回歸祖國後，有信心香港亦繼續繁榮。」快將70歲的阿叻認為今後應多放時間享受人生，同時亦會抽時間多參與慈善公益活動幫助有需要人士。

王賢訊獲榮譽勳章感開心

另一方面，今年4月卸任的仁濟前主席王賢訊，接到通知獲特區政府頒授榮譽勳章，他在電話訪問中透露，感開心和榮幸。回顧他加入仁濟，服務長達13年，對機構特別有感情，其間所做所學都留下深刻回憶。他說：「多年來得到的一定比付出多。今次獲榮譽勳章，可以算是對我過往所做，得到一個小認同。去年擔任主席一年任期內，社會上發生很多事，今年則遇上疫情，都好考驗個人的判斷力和決策力，慶幸不負所望，也給自己表現有不錯評分。」王賢訊表示今後會繼續在不同崗位，為政府和市民大眾提供協助和服務。

記者：唐嘉晞、林蘊兒