與65歲陳文輝遺孀譜暮之戀 86歲丁羽：傾出感情來

【明報專訊】86歲資深配音員丁羽昨日傳出戀聞，有指他跟已故無綫化妝大師陳文輝的65歲遺孀黃婉芬（Deborah）譜出暮之戀，經常結伴出席朋友聚會。丁羽昨日接受《明報》電話訪問，大方承認與Deborah拍拖，稱兩人一起有一年多時間，但否認同居，說兩人住樓上樓下，互相照顧。

住樓上樓下 否認同居

丁雨表示與Deborah都是圈中人，認識很久。問兩人如何擦出愛火花？他笑說：「有個伴，互相照顧，不用太寂寞，孤零零，閒來一齊行街食飯，出席朋友聚會。（怕不怕被人笑暮之戀？）沒什麼好驚，大家的另一半都走了，我們是正常交往，又不是偷偷摸摸，最怕大家都有另一半。年代已經不同，年紀不是問題，大家想有個照應，朋友都戥我開心。（子女接受？）OK啦。（是否已同居？）不是，我們住樓上樓下，經常在𨋢遇上，傾傾吓，傾出感情來。」Deborah向傳媒表示好欣賞丁羽，為人好好，去年見他不舒服，大家住得近便互相照顧。

丁羽有「音間皇帝」稱號，早年有參與幕前演出，於1983年成立配音公司，2009年獲頒香港電影金像獎專業精神獎。他的太太歐陽淑蘭於2015年因心臟病逝世，二人育有4名子女。

記者：柯美