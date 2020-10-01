樂基兒肥得健康 疫境變廚神 林德信中秋下廚孝敬外公

【明報專訊】樂基兒（Gaile）和林德信（Alex）昨日到中環出席運動用品活動，即席示範各種瑜伽動作。談到日前Gaile被影到一家三口逛超市，她自言享受在家下廚，很喜歡去買餸，又可當家庭活動，疫情下廚藝也有進步。見她身形圓潤了一點，Gaile承認比之前有肉，但無上磅，她說：「我ok，接受的，最緊要健康，吃完做運動便可，在享受美食同運動之間取得平衡。（可有計劃追多個小朋友？）暫時未有，照顧好兒子先。」

Alex稱疫情期間也多了下廚，笑問是否也多了女生試到他的手勢？他一面尷尬說：「沒有，自己煮自己食。」

陪家人最開心

談到如何歡度中秋節？Gaile表示會行山，但要視乎天氣，中午會跟家人吃飯慶祝，昨日活動結束後，她會去買燈籠給兒子。

Alex開心稱不用「食自己」，早前外公整傷腰入院，疫情下未能探望，已兩星期無見，前日出院趕及一齊過中秋，他會親自下廚，買外公喜歡的食物來孝敬對方。無女生陪人月兩團圓？他笑言：「一家人是最開心和幸福。」Gaile認同這段時間應多陪家人，疫情下她只能透過FaceTime讓兒子跟在外國的婆婆見面。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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