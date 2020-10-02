傳落選港姐搭上「後生仔」 廖慧儀男友開名警告孔德賢

【明報專訊】有「狂野空姐」之稱的廖慧儀早前參選港姐曾是大熱人馬，但賽前受負面新聞及被爆有紋身，最終五強止步。選美失意的她，已獲無綫簽約成為藝人。廖慧儀情場亦得意，她參選以來大方公開有男友Sam。近日她跟《#後生仔傾吓偈》的孔德賢（Danny）傳緋聞，有疑似他們的對話截圖曝光；兩人不時約食飯，Danny又駕車接送。廖的男友Sam因此醋意大發，在社交網公開點名Danny不要再找他的女友。廖回應說Sam飲醉，是誤會一場，已解決。Sam亦表示女友跟Danny只是普通朋友，他信任女友。

落選港姐廖慧儀的社交網與男友Sam有不少親密合照，感情穩定。早前廖慧儀被網民狙擊，Sam都挺身護花留言反擊。當廖慧儀落選，Sam安慰女友，說她是自己心中的冠軍。但近日傳廖慧儀與「後生仔」孔德賢（Danny）因做節目認識後，不時相約食飯，在疑似兩人的對話截圖中，Danny還駕車接送，又以「Bae（寶貝）」稱呼廖慧儀。

Sam自爆心情差經常鬱悶

Sam約兩星期前曾在社交網發文自爆心情差，他說︰「2020自2月起，壞消息不斷，整個人經常有鬱悶，壓抑感很重，了解許多事情你也沒有控制權，嚴重喘不過氣的感覺，精神狀態也很差，腦海每分每秒也不停在想事情，如果這樣會如何，那麼又會如何，發噩夢，睡眠質素變差最基本，一直保持太正面積極，到頭來反而會情緒崩潰。難處困境，到最後始終其實只有自己面對。」到前日Sam忍不住在Instagram限時動態上載Danny的IG截圖，並寫上「Stop finding my gf please @danny_hung」，叫Danny不要再找他女友。Sam向傳媒表示，他與廖慧儀的關係去到樽頸位，女友認識多了新朋友，有時未有清楚交代行蹤，令他不安及疑心重。不過女友向他解釋後，已經無事，雨過天晴，女友提到Danny有追求之意，但她只視對方為普通朋友，自己亦對女友百分百信任。

廖︰男友飲醉一場誤會

廖慧儀回覆稱今次事件只是小事，她表示與男友Sam的關係未變，稱男友只是飲醉，一場誤會，事件已解決。她又稱與Danny是好朋友，不會因傳聞而減少見面，男友明白後亦不會介意。昨日廖慧儀與Sam在IG限時動態上載一起到商場行街，以行動粉碎情變之說。

馮盈盈鄭衍峰合作節目傳緋聞

23歲孔德賢（Danny）有「理大羅仲謙」之稱，與其他年輕人主持《#後生仔傾吓偈》，備受無綫力捧。他對於與廖慧儀傳緋聞，稱暫時不回應。馮盈盈之前跟鄭衍峰亦因合作《#後生仔傾吓偈》傳緋聞，不過他們做節目時未有避忌，鄭衍峰更加入《#後生仔》的主持行列。

娛樂組