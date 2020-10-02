聚會後到男方豪宅為節省車錢 康子妮否認戀保險界猛人

【明報專訊】林曉峰與康子妮結束18年婚姻，上月簽字離婚。有傳康子妮搭上已婚歌手黃翊，後者澄清表示被點錯相，又傳林曉峰脾氣大導致離婚。對於離婚原因，當事人沒回應，各自重新出發，林曉峰返內地工作；康子妮個多月前轉戰保險業，極速上位成為Top Sales，原來有保險界猛人陳逸汮（Garry）支持。

為細仔慶生後再去聚會

林曉峰與康子妮育有一對兒子林寶與林熙，早前細仔生日，離婚夫妻又共聚為兒子慶祝。有報道康子妮出席兒子生日飯局後要趕場，參加保險界朋友的聚會。在座有保險業高層陳逸汮，據稱他跟康子妮是相識逾20年的大學同學，是他帶康子妮入保險業。當晚聚會後有目睹康子妮登上Garry的跑車，直駛男方位於何文田的豪宅。

單身Garry年薪過千萬

Garry從事保險業多年，是年薪過千萬的單身「筍盤」。Garry的facebook專頁自我介紹：「勵志演說家、理財顧問、保險經紀」，他熱愛幕前表演，曾在多倫多電台做DJ，網絡上又有他跟康子妮jam歌片段，連潘紹聰的靈異節目，他一樣啱傾。潘紹聰回應傳媒時透露Garry是他的保險顧問，日前他到對方的寫字樓也遇見康子妮，因她新入行，故Garry會帶她開會及教導如何見客。

「是上司與下屬關係」

康子妮回覆傳媒查詢時表示，Garry是她的老闆，大家只是上司與下屬關係，對方無追求之意，望外界不要多想，令不關事的人受影響。對於被指隨男方返回何文田豪宅，她說當日為節省過海的車錢，就先去男方屋企，然後再call車回家。為何不請Garry順路送她回家？康子妮說︰「總之我現在可以自己做的，都不想麻煩別人。」

娛樂組