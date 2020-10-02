自嘲年紀大 林熹瞳疫境出嫁為趕生B

【明報專訊】35歲林熹瞳（Rachel）跟拍拖3年、任職腕表品牌經理的何姓男友昨日結婚，一對新人選擇在教堂行禮，留待本月31號才補擺喜酒。Rachel穿上低胸婚紗，心情興奮，她表示婚前一晚入住酒店，由家姐負責傳統上頭儀式，父母和姊妹團都有陪伴。昨晨在酒店有斟茶儀式，她形容全程只顧笑和玩，反而沒有喊，自言是開心新娘。不過步入教堂一刻即失控變喊包，自覺好失禮。問到丈夫有什麼愛的宣言？Rachel坦言會用眼和身去感受，希望彼此長長久久白頭到老。

教堂限20人 親友分批到場

由於疫情實施限聚令，教堂只限20人在場觀禮和拍照，Rachel說：「好慘呀！明日（今日）起放寬限聚令，教堂可以有一半入座人數，這教堂原本可容納200人的，可惜今日只可坐20人，包括教堂職員和牧師。今日請了60名賓客，有40多人留在酒店看facebook直播，之後分批由酒店過來教堂影相，真辛苦和對不起他們。」

問到造人大計，她自嘲年紀大，承認好急趕，「因為不是話有就有，其實好想有小朋友才急於結婚，都是一個起兩個止。（已開工造人？）我是教徒，完成婚禮才可以『開工』，不過都是等擺酒後。」Rachel婚後繼續工作，近期忙於寫新劇本，笑言一邊寫一邊造人，如有機會做幕前演出，就會視乎到時身體狀况。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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