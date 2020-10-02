初見黃又南個心卜卜跳 蘇麗珊：佢禁我講兒時偶像

【明報專訊】黃又南與蘇麗珊合演電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》將於10月8日上映。電影一開始講述飾演廢青的又南已死，為了盡快投胎，他在陰間也要發憤圖強參加爭霸戰，其間與靈媒蘇麗珊相遇，發生一段人鬼戀。又南自嘲怕看鬼片但又要拍鬼片；在旁的蘇麗珊也說：「原來你都驚，我都唔睇鬼片㗎。」又南解釋因是演員幻想力豐富，加上篤信鬼神，看完會疑神疑鬼。蘇麗珊認同道：「睇完會發噩夢睡不着，自己嚇自己，我側睡的，覺得一轉身就有『東西』望實我。」

黃又南與蘇麗珊今次拍鬼片沒遇到靈異事件，因該片是喜劇，現場氣氛充滿愉快笑聲，並沒陰森恐怖的感覺。不過又南透露以前在內地拍鬼片曾遇怪事，「有晚在郊野取景，突然颳起龍捲風將溪錢捲起，大家都感覺有點不對勁，導演於是先拍其他場口，幸最終也順利完成，沒生意外」。蘇麗珊表示有次到日本拍廣告，與她同行的工作人員感應到靈異事，「當時我與化妝師、髮型師及攝影師等入住酒店同一樓層，他們入到房間默不作聲，然後拿出香薰四圍噴。到離開酒店時，他們才跟我說，執拾好的衣服被翻亂；其中一名工作人員更說深夜聽到有人執拾東西的聲音，幸我沒聽到，不然定嚇個半死」。

蘇：進修戲劇試寫劇本

36歲又南與28歲蘇麗珊雖然首次合作，但默契十足，因導演開拍前已安排他們為數場重頭戲對戲。蘇麗珊自爆小時候已聽又南唱歌，所以初見又南時，有見到明星的感覺，個心卜卜跳，她笑說：「不過，佢禁止我講兒時偶像。」又南不認老：「因為我好細個入行，15歲就拍陳果執導的電影，其實不是大她很多。」蘇麗珊讚又南前輩工作態度認真，而且十分專業又健談。又南說：「可能因我不停說話，大家多交談兼事前對戲，故無需太多時間磨合已有默契。」為了提升演技，蘇麗珊去年赴美國進修戲劇，返港後更嘗試寫劇本，「了解更多劇本結構，對我演戲也有幫助」。

又南：疫下裝備自己狂操肌

現實中又南並非廢青，疫情下被困在家中也裝備自己，狂煲電影，從中學習，又做運動操肌，為下一部電影準備，「我以前天亮才瞓，現在不會了，要管理好自己的健康，有時間就多陪家人，尤其是患病的爸爸，親情好可貴」。蘇麗珊說： 「我會睇很多舊片，睇到些好作品會鼓勵到自己，希望也能遇到好的電影。」

又南是二人男子組合Shine成員，另一成員徐天佑最近推出新歌《機械輪迴》，有傳他與又南因政見不同而分家，故自資拍MV，再次惹來Shine拆伙的揣測。對此，Shine經理人在網上解畫，稱天佑和又南從不談政治，是天佑於2019年提出暫時跟又南分開發展，而且天佑亦沒明確說過又南什麼，只是有些報道曲解了他的意思。

「Shine分開與政見無關」

其後又南於社交平台轉發經理人的帖文，他留言：「這段日子同大家一樣經歷緊艱難嘅時期，為了不增添負能量，我已盡量不回應。本來已不想再提，但見經理人每次都好痛苦咁出嚟同人澄清，為了保護她、保護公司的同事，我不得不再次說。Shine的分開跟政見完全無關，但無論天佑發表什麼、唱歌或做戲，我都一定支持他的。多謝愛護我的人，一齊頂住。」正式表態撐天佑。

場地提供：Partyland

蘇麗珊/化妝：Will Wong

髮型：Bart Choi@IL Colpo group

服裝：SPORT b.

黃又南/化妝及髮型：Henry Tse@Lafe Hair Salon

服裝：O.N.S clothing

記者：柯美

攝影：孫華中

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