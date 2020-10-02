黎姿49歲生日撞正中秋節 「享受跟家人共聚每一天」

【明報專訊】黎姿（現名馬黎珈而）昨日49歲生日，又是中秋節，她分享在蛋糕前的許願照，留言說中秋是她從小特別喜歡的節日，居然有幸3次過生日遇上中秋節同一天，分別是1982年仍是小學生的她，有父母親人愛惜，無憂無慮；第2次是2001年，她正努力工作，參演受觀眾喜愛的電視劇《倚天屠龍記》，是值得紀念的一年。到今年2020年，疫情影響每人的生活，卻令她更懂得珍惜一家人健康團聚的日子。她稱下次生日遇上中秋節將是2031年，到時候她的孩子們已長大，人生進入另一階段。

黎姿表示不管將來怎樣，仍然會樂觀向目標邁進，好好享受跟家人一起的每一天，因沒什麼比她最愛的家人珍貴！

葉蒨文59歲生日盼與粉絲行山

另一名壽星是葉蒨文，前日59歲生日，是她「登六」前最後一個5字頭生日，她跟丈夫林子祥、家人及朋友慶祝。她在社交網分享感受說：「不敢相信我已到了這個人生的交叉口！五字頭的最後一年！」她表示會倍加珍惜這美好的59歲裏的時時刻刻分分秒秒。她感謝粉絲對她的支持、耐心、理解、善意及無盡的愛，她感到無比幸運。她提到最近跟20多名粉絲透過Zoom舉行慶生會，互動及唱歌，希望下次能見面一起行山。

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