無男助手肯陪返內地 袁嘉敏狂推工作損失數十萬

【明報專訊】袁嘉敏與陳婉衡前晚出席《壞蛋獎門人》重映首映禮。袁嘉敏表示已大半年沒出席公開活動，最近她開設YouTube頻道分享工作經歷和旅行片段，拍片、剪片一手包辦，最多人看的片有200萬次瀏覽量，亦帶挈她獲外國品牌邀設計首飾，但受疫情影響要延遲。電影方面，她稱每月都有人邀請到內地工作，但找不到肯陪她到內地隔離的助手，「近年我獨自上內地工作，幾乎每次都有驚險事發生，所以有助手在身邊會鎮定啲，而且要男助手，最好樣子夠惡」。她表示這段時間狂推內地工作，損失數十萬，但不想家人擔心。中秋節可有男性約會？她說：「現在單身，本來想今年搵個伴侶，但疫情下完全無社交聚會，所以算了，寧願多拍片，有世界各地的人陪着，感覺沒那麼孤單。」

陳婉衡與男友嗌交 趁機減肥

陳婉衡與落選港姐鞏姿希結伴到場，她稱男友對卡通片沒興趣，加上工作忙，最近兩人很少見。感情是否有變？陳婉衡想一想說：「情侶有時都會嗌交。」她說母親要返加拿大，故過去的周末已吃飯預祝中秋節，「男友本來都說來……不要提了，讓大家冷靜一下」。陳婉衡笑言跟男友間中嗌交反而能更了解和珍惜這段感情。她希望中秋節可以人月兩團圓，或到男友的辦公室見面。她笑稱拍拖後肥了不少，可趁冷靜期減肥，免得男友覺得貨不對辦。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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