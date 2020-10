【開箱】《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯向《色慾都巿》致敬

next

【明報專訊】經典美劇《色慾都巿》(Sex and the City)製作人戴倫施達(Darren Star)的原創新劇《艾蜜莉在巴黎 》(Emily in Paris),今日在影視串流平台Netflix上架;故事講述20多歲的Emily居於芝加哥,獲公司外派到巴黎工作,既要適應新生活,又要為事業、愛情及友情奮鬥。最近宣布訂婚的《玉子》31歲女星莉莉哥連斯(Lily Collins)飾演Emily,劇中她穿上華麗時裝與多名型男談情,可說是2020年版的《色慾都巿》。

美國女孩派駐巴黎

《艾蜜莉在巴黎 》首季10集,每集約30分鐘,在巴黎實地取景。故事由Emily在芝加哥某大行銷公司工作開始,她表現出色,深得上司及同事喜愛,有穩定交往的男友。某日公司收購了法國一家行銷公司,原是Emily的上司派駐巴黎,但後者懷孕,Emily臨時頂上。完全不懂法語的她隻身遠赴花都,抵達後看到當地美景,她深被吸引,相信巴黎的一切都會很美好。可是首日上班即遭同事嫌棄她不懂法文,加上Emily過於積極,希望將自己在美國工作的一套施展到新公司,尤其是運用社交媒體宣傳的策略。可是美法兩地的工作模式不同,法國人重視生活多於工作,Emily因而被冠上「工作狂」稱號,加上Emily的新上司Sylvie,指Emily的社交媒體宣傳策略不適合公司的高級品牌,讓她大受打擊,甚至被同事當面取笑是「鄉下婆」。

不過Emily充滿自信、堅強又有野心,沒因為與新同事合不來而放棄;她創新的宣傳點子,深得客戶喜愛,逐漸融入巴黎的職場生活。與此同時,Emily跟美國男友因分隔兩地而分手,回復單身的她,身邊男伴不斷,包括住在樓下的型男廚師、符號學教授、酒莊太子爺及時裝品牌高層等。

反映美法文化差異

此劇集中於美國女孩在巴黎生活的故事,反映美法兩地文化差異,譬如法國人明明聽得懂英語,卻愛裝作聽不懂;說話又直腸直肚,會當面說出不滿,生活節奏亦比美國人緩慢等。第3集講香水品牌委託Emily的公司做宣傳,品牌要求找女模特兒在街頭全裸現身,吸引男士目光,Emily認為利用女性胴體是「性別歧視」,但對方反駁模特兒「穿上」香水是「性感」表現,Emily提議透過社交媒體進行「民意調查」,結果引起廣泛關注,帶出美法兩地男女地位與價值觀不同。此劇描述Emily是社交媒體高手,抵達巴黎即開設Instagram新帳號記錄在當地的生活,由起初幾名追隨者演變成幾十萬,連法國政要也轉發她的帖文,令Emily成為當地網紅。

飾演Emily的莉莉哥連斯外形討好,與角色年輕又時尚的特質脗合。莉莉不但演出,還擔任監製。她早前接受本報訪問時透露籌拍期間到巴黎暫住,將在當地的感受寫進劇集。她指角色充滿自信,是現代女性的代表,跟她本人個性不相似,謙稱有許多東西要向Emily學習。不過莉莉表示此角色讓她想起過去,「我曾試過拿節目企劃書向監製提案,我努力追夢但處處碰壁。開始演戲後,無數次試鏡落選但不言敗,這些經歷跟Emily一樣」。莉莉自言是戴倫施達的粉絲,非常迷戀他的作品,「高中時我與朋友一口氣將《色慾都巿》煲完。幾年前我寫書時,就渴望能像《色》劇主角Carrie一樣,從紐約公寓的窗戶看出去,寫下自己的感受」。提起《色慾都巿》,身兼創作人、監製及編劇的戴倫施達接受本報訪問時透露,年輕時去背包旅行,最後一站正是巴黎,自此愛上這地方,希望新劇呈現美國人在異地的生活,「我經常到訪巴黎,語言又熟悉,所以選擇這地方為故事的中心」。

時尚造型琳琅滿目

戴倫的作品風格獨特,愛用熟悉的製作班底,因此新劇有不少《色慾都巿》影子。他找來《色》劇Patricia Field擔任服裝顧問。Emily戴上有其名字的耳環,正是向《色》劇Carrie的署名頸鏈致敬。第2集Emily穿上黑色紗裙參加派對,也是向結局時Carrie的造型致敬。劇中Emily剛到法國時,衣著品味還是美國風,其後慢慢被巴黎的時尚氣氛同化,造型變化多端,全劇出現數十個國際名牌,猶如一本時尚寶鑑。值得留意的是第6集,Emily前往歌劇院時穿的黑色露肩晚裝及頭飾,就是模仿柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)的經典造型。

《艾蜜莉在巴黎》首季是開放式結局,Emily在巴黎的工作尚未完成,幾經波折終與型男廚師撻着。雖然Netflix未公布會否開拍第2季,但問戴倫與莉莉期望往後劇集如何發展?二人均表示故事的發展空間很大,Emily的生活可變得更複雜,包括首季未提及的親人。相信第2季很快會開拍。